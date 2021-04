Annulation des festivals d'été : le festival Pause Guitare y croit encore

Alors que les grands festivals d'été sont nombreux à annoncer leur annulation pour la deuxième année consécutive, le Festival Pause Guitare souhaite y croire encore et organise sa prochaine édition, qui devrait avoir lieu du 8 au 18 juillet à Albi, en s'adaptant aux contraintes sanitaires.

Est-ce qu'il y aura des grands festivals cet été ? Pour l'instant, personne ne peut l'assurer. Ces derniers jours, des rassemblements comme Les Solidays ou encore Les Eurockéennes de Belfort ont été contraints d'annuler leur prochaine édition, au vu de l'évolution de la crise sanitaire. Pourtant d'autres festivals souhaitent y croire encore. C'est le cas d'Alain Navarro, directeur du festival Pause Guitare qui se déroule chaque année en juillet à Albi : "On a vraiment très envie d'y croire mais ce n'est pas sûr du tout".

Depuis l'annonce de Roselyne Bachelot le 18 février dernier, où la ministre avait posé un cadre plus clair pour les festivals en leur demandant de respecter une jauge à 5000 places et en configuration assise, certains organisateurs pouvaient déjà douter du maintien de leur prochaine édition. Ajoutée à l'allocution d'Emmanuel Macron fin mars annonçant un renforcement des mesures sanitaires, l'horizon s'assombrit davantage pour les grands festivals. "On a peur d'une troisième vague, quand on va nous annoncer précisément en mai dans quel cadre le festival pourra se faire" s'inquiète Alain Navarro.