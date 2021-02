Angela Gheorghiu donne un concert caritatif pour les musiciens du Metropolitan Opera de New York

"Song to the moon", c'est ainsi qu'est intitulé le concert caritatif donné par la soprano roumaine et des musiciens de l'Orchestre du Metropolitan Opera de New York, le 21 février. Les recettes seront remises aux musiciens du Metropolitan, privés de salaires depuis le début de la pandémie.

Angela Gheorghiu donne un récital caritatif avec le "Met Spotlight Opera" le 21 février 2021, © AFP / DIETER NAGL / AFP