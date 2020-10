Alain Altinoglu : "J’ai découvert que la musique a pris dans mon cerveau la place de la langue"

Présenté par Michel Cymes, "Symphonie pour un cerveau" diffusé ce samedi sur France 5 se penche sur les facultés physiologiques hors normes des chefs. Alain Altinoglu s'est prêté au jeu pour dévoiler le mystère de cette profession et comprendre ce qui se passe dans le cerveau des musiciens.

Le documentaire "Symphonie pour un cerveau" réalisé par François Dru et Jean-Pierre Devillers, présenté par Michel Cymes est diffusé samedi 3 octobre à 22h30 sur France 5.

Les musiciens et en particulier les chefs d'orchestres sont connus pour avoir une mémoire d'éléphant. Leurs capacités cognitives exceptionnelles soulèvent de nombreuses questions. La première que l'on peut se poser : avons-nous le même cerveau qu'eux ?

Le documentaire tente de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des musiciens et en particulier dans celui des chefs d'orchestres et ainsi d'en savoir plus sur eux.

Le directeur musical du Théâtre Royal de la Monnaie Alain Altinoglu a accepté de passer son cerveau au scanner pour décrypter les phénomènes qui se passent lorsqu'il dirige de la musique.