Attentats du 11 septembre 2001 : 20 ans de commémorations en musique

Avec notre invité Jean-Marie Pottier, auteur de "Ground Zero, une histoire musicale du 11 septembre" paru en 2016, on revient sur quelques-unes des œuvres qui ont été composées à la mémoire des victimes des attentats terroristes ayant frappé les Etats-Unis il y a tout juste 20 ans.

Parmi les œuvres directement inspirées par les événements tragiques du 11 septembre, on peut citer le célèbre album WTC 9/11 de Steve Reich, interprété par le Kronos Quartet et paru en 2011, et On the Transmigration of Souls pour chœur, orchestre et sons fixés de John Adams, créée le 19 septembre 2002 à New York par l'Orchestre philharmonique de New York et Lorin Maazel. Le motif de trompette qui scande cette dernière composition est inspiré selon Jean-Marie Pottier de The Unanswered Question de Charles Ives ; Adams inscrit ainsi cette œuvre mémorielle dans une mémoire musicale américaine plus large.

Jean Marie Pottier est également l'auteur de Alternative Nation, la scène indépendante américaine (1979-2001), qui parait le 16 septembre 2021 aux Editions Le Mot et le Reste.

