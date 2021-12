Quand il a fondé Les Arts Florissants en 1979, le plus français des chefs américains se doutait-il qu'il allait transformer en lame de fond la vaguelette qu'était alors le mouvement baroque ? Son parcours a changé notre approche de l'orchestre.

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons CD EMI

Programmation musicale :

Marc-Antoine Charpentier

Les Arts florissants, scène 5, « Charmante paix »

Jill Feldman et Agnès Mellon (sopranos)

Guillemette Laurens (mezzo)

Dominique Visse (haute-contre)

Les Arts florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi. Enr. 1981

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie, acte IV, air de Phèdre « Quelle plainte en ces lieux m’appelle »

Janet Baker (mezzo soprano)

Saint Anthony Singers

English Chamber Orchestra

Anthony Lewis (continuo : Thurston Dart)

Philips. Enr. 1965

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Pancrace Royer

15 pièces pour clavecin, « La Sensible »

William Christie (clavecin)

Harmonia Mundi. Enr. 1979

Etienne Moulinié

Cantique de Moïse, « Il est temps que l’ennuy fasse place à la joye »

Les Arts florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi. Enr. 1980

Claudio Monteverdi

« Altre Canti di Marte », livre VIII des Madrigaux

Les Arts florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi. Enr. 1980

Marc-Antoine Charpentier

Pastorale sur la naissance de notre Seigneur Jésus Christ, « le Règne du péché »

Les Arts florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi. Enr. 1982

Marc-Antoine Charpentier

Médée, acte I, scène 6, « Courez aux Champs de Mars »

Gilles Ragon (ténor), Philippe Cantor (baryton), Jacques Bona (basse)

Les Arts florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi. Enr. 1984

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Marc-Antoine Charpentier

Médée, acte V, scène 1, air de Médée « Ne les épargnons pas »

Lorraine Hunt (mezzo)

Les Arts florissants

Direction William Christie

Erato. Enr. 1994

Jean-Baptiste Lully

Atys, acte III, scène 4, scène du sommeil

Les Arts florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi. Enr. 1987

Henry Purcell

The Fairy Queen, First and Second Music.

Les Arts florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi. Enr. 1989

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, 4e entrée « Les Sauvages »

Claron McFadden (soprano), Nicolas Rivenq (baryton)

Les Arts florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi. Enr. 1990

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Jean-Philippe Rameau

Castor et Pollux, ouverture

Les Arts florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi. Enr. 1992

Georg Friedrich Haendel

Orlando, scène 4, air de Dorinda « Ho un certo rossore »

Rosa Mannion (soprano)

Les Arts florissants

Direction William Christie

Erato. Enr. 1996

Jean Joseph Cassanea de Mondonville

Grands motets, Psaume 92 « Dominus Regnavit »

Les Arts florissants

Direction William Christie

Erato. Enr. 1996

Joseph Haydn

La Création, chœur final « Singet dem Herrn alle Stimmen »

Les Arts florissants

Direction William Christie Virgin Classics