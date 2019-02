Une affaire de cors

Le pupitre de cors est une clé de voûte de l’orchestre. Ni tout à fait un cuivre, ni tout à fait un bois, cet instrument capable de tonner comme de murmurer, a toujours fasciné les compositeurs. Mais il nécessite des nerfs d’acier, tant le couac y est vite arrivé. Un instrument aristocratique, mais aussi névrotique.

Programme musical

Générique

Prokofiev : Roméo et Juliette, « Danse »

Haydn : Symphonie n°31 « avec appel de cor », 1er mvt « allegro »

Concentus Musicus

Nikolaus Harnoncourt (direction)

Hector McDonald, Evemaria Görres, Glen Borling, Edward Deskur (cors)

Teldec. Enr. 1993.

Beethoven : Symphonie n°3 « Héroïque », 3ème mvt « scherzo »

Orchestre révolutionnaire et romantique

John Eliot Gardiner (direction)

Archiv Produktion. Enr. 1993.

Weber : Ouverture du Freischütz, début

Staatskapelle de Dresde

Carlos Kleiber (direction)

DG.

Bruckner : Symphonie n°4 « Romantique », début

Orchestre Philharmonique de Berlin

Klaus Tennstedt. (direction)

Norbert Hauptmann (cor)

Testament. Enr. 1981.

Wagner : Siegfried, acte II, solo de cor

Orchestre du Festival de Bayreuth

Karl Böhm (direction)

Gerd Seifert (cor)

Philips. Enr. 1966.

Brahms : Symphonie n°1, finale

Orchestre Philharmonique de Berlin

Simon Rattle (direction)

Stefan Dohr (cor)

EMI. Enr. 2008.

Mahler : Symphonie n°5, 3ème mvt « scherzo »

Orchestre Symphonique de Chicago

Georg Solti (direction)

Dale Clevenger (cor)

Decca. Enr. 1970.

Strauss : Concerto pour cor n°1, finale « rondo »

Myron Bloom (cor)

Orchestre de Cleveland

George Szell (direction)

Sony. Enr. 1962.

Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été, « Notturno »

Orchestre Philharmonia

Otto Klemperer (direction)

Alan Civil (cor)

EMI. Enr. 1960.

Dukas : Villanelle Dennis Brain (cor)

Gerald Moore (piano)

EMI. Enr. 1952.

Ravel : Pavane pour une infante défunte

Société des concerts du conservatoire

André Cluytens (direction)

Lucien Thévet (cor)

EMI. Enr. 1962.

Ravel : Pavane pour une infante défunte. Orchestre de Paris

Christoph Eschenbach (direction)

Michel Garcin-Marrou (cor)

Ondine. Enr. 2004.

Ravel : Pavane pour une infante défunte Orchestre de Paris

Semyon Bychkov (direction)

André Cazalet (cor)

Philips. Enr. 1992.

Brahms : Trio pour piano, violon et cor, 1er mvt « andante »

Geneviève Joy (piano)

Marie-Claude Theuveny (violon)

Georges Barboteu (cor)

Arion. Enr. 1983.

Tchaikovski : Symphonie n°5, 2ème mvt « andante cantabile »

Orchestre Philharmonique de Léningrad

Evgeny Mravinski (direction)

Vitaly Bujanovski (cor)

DG. Enr. 1960.

Strauss : Capriccio, scène finale, « musique du clair de lune »

Orchestre Philharmonique de Vienne

Heinrich Hollreiser (direction)

Gottfried von Freiberg (cor)

Decca. Enr. 1956.

Bellini :I Capuleti e I Montecchi, acte I, air de Juliette

Graziella Sciutti (soprano)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Argeo Quadri (direction)

Roland Berger (cor)

Belart. Enr. 1962.

Mozart : Concerto pour cor n°4, finale « rondo »

David Guerrier (cor)

Ensemble Orchestral de Paris

John Nelson (direction)

Virgin Classics. Enr. 2004.

Mozart : Concerto pour cor n°3, finale « rondo »

Roger Montgomery (cor)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Margaret Faultless (premier violon)

Signum. Enr. 2012.

Messiaen : Des Canyons aux étoiles, « appel interstellaire »

Jean-Jacques Justafré (cor)

DG. Enr. 2001.

Beethoven : Symphonie n°9, 3ème mvt « adagio molto e cantabile »

Orchestre Philharmonique de Berlin, Simon Rattle (direction)

Sarah Willis (cor)

Berliner Philharmoniker. Enr. 2015.

Wagner : L’Or du Rhin, motif du Walhalla

Orchestre Philharmonique de Vienne

Georg Solti (direction)

Decca. Enr. 1959.

Schumann : Konzertstück pour 4 cors et orchestre, 1er mvt « Lebhaft »

Peter Damm (1e cor)

Klaus Pietzonka (2e cor)

Dieter Pansa (3e cor)

Johannes Friemel (4e cor)

Staatskapelle de Dresde

Siegfried Kurz (direction)

Ars Vivendi. Enr. 1983.

* "Au coeur de l’orchestre" est aussi le titre d’un livre de Christian Merlin paru aux Editions Fayar