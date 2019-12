Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette (extr.) : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation de l'émission :

Jean-Sébastien Bach

Magnificat

Gabrieli Consort and Players

Direction Paul McCreesh

Trompettes naturelles : David Henry, David Vanryne, Michael Harrison

Archiv Produktion.

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°2

Jean-François Madeuf (trompette naturelle)

La Petite bande

Direction Sigiswald Kuijken

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 51 « Jauchzet Gott in allen Landen »

Edith Mathis (soprano)

Pierre Thibaud (trompette)

Orchestre Bach de Munich

Direction Karl Richter

DG.

Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie (extr.) : acte I, scène 4

Les Musiciens du Louvre

Direction Marc Minkowski

Trompette naturelle : Jean-Baptiste Lapierre

Archiv Produktion

Robert Schumann

Symphonie n°2 (extr.) : début du 1e mvt.

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Simon Rattle

Berliner Philharmoniker Recordings

Gioacchino Rossini

Ouverture de Guillaume Tell (extr.) : dernière partie

Orchestre Symphonique de la NBC

Direction Arturo Toscanini

Trompettes : Harry Glantz et Frank Falcone

RCA

Antonio Vivaldi

Concerto en ut majeur RV 537 pour deux trompettes

Maurice André et Marcel Lagorce, trompette

I Solisti Veneti

Direction Claudio Scimone

Erato

Giuseppe Verdi

Aida (extr.) : marche de l’acte II

Orchestre de l’Opéra de Rome

Direction Georg Solti

Decca

Ludwig van Beethoven

Fidelio (extr.) : acte II, « Er sterbe »

Gwyneth Jones (Léonore), James King (Florestan), Theo Adam (Pizarro), Franz Crass (Rocco), Peter Schreier (Jaquino)

Staatskapelle de Dresde

Direction Karl Böhm

DG

Gaetano Donizetti

Don Pasquale (extr.) : acte II, scène 1, introduction

Orchestre Philharmonia

Direction Riccardo Muti

John Wallace, trompette

EMI

Benjamin Britten

Fanfare for Edmundsbury

Philip Jones, John Wilbraham, Michael Laird : trompettes

Decca

Gustav Mahler

Symphonie n°5 (extr.) : 1e mvt « Marche funèbre »

Orchestre Symphonique de Chicago

Direction Georg Solti

Trompette solo : Adolph Herseth

Decca

Richard Wagner

Parsifal (extr.) : début du Prélude

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Karl Böhm

Trompette solo : Adolf Holler ? Walter Singer ? Joseph Pomberger ?

DG

Richard Strauss

Symphonie alpestre « sur le glacier »

Orchestre Symphonique de la radio bavaroise

Direction Mariss Jansons

Trompette solo : Hannes Läubin.

BR Klassik.

Richard Strauss

Symphonie alpestre (extr.) : Solo de trompette

Jonathan Clarke, trompette

Démonstration d’un triple contre sol par Jake Ball

Georg Philipp Telemann

Concerto pour trompette n°1 en ré majeur TWV 51 (extr.) : 1e mvt « adagio »

Matthias Höfs, trompette

Deutsche Kammerphilharmonie

Berlin Classics

Piotr Tchaikovski

Le Lac des cygnes (extr.) : « danse napolitaine »

Orchestre du Mariinsky de Saint-Pétersbourg

Direction Valery Gergiev

Trompette solo : Tymur Martinov

Decca.

Piotr Tchaikovski

Symphonie n°4 (extr.) : 1e mvt

Orchestre Philharmonique de Léningrad

Direction Yevgeny Mravinski

DG

Alexandre Scriabine

Le Poème de l’extase

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Dimitri Mitropoulos

Trompette solo : William Vacchiano

Sony Classical

Modest Moussorgski

Tableaux d’une exposition (extr.) :

« Promenade » & « Samuel Goldenberg et Schmuyle »

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Zubin Mehta

Trompette solo : Phil Smith

Sony Classical

Arthur Honegger

Symphonie n°2 (extr.) : finale

Orchestre de la Suisse romande

Direction Ernest Ansermet

Trompette solo : Paolo Longinotti ou Michel Cuvit ?

Decca

Maurice Ravel

Concerto pour piano en sol (extr.) : début du 1e mvt

Nicole Henriot, piano

Orchestre Symphonique de Boston

Direction Charles Munch

Trompette solo : Roger Voisin

RCA

Igor Stravinsky

Pétrouchka (exts.) : « danse de la ballerine », « valse »

Orchestre Symphonique de Boston

Direction Pierre Monteux

Trompette solo : Roger Voisin

RCA

Igor Stravinsky

L’Histoire du soldat (extr. ) : « marche du soldat »

Marcel Darrieux (violon), Boussagol (contrebasse), Emile Godeau (clarinette), Gustave Dhérin (basson), Eugène Foveau (trompette), Raphaël Delbos (trombone), Jean-Paul Morel (percussion)

Direction Igor Stravinsky

Vogue

Joseph Haydn

Concerto pour trompette en mi bémol Maj. (extr.) : 2e mvt « andante »

Roger Delmotte, trompette

Collegium Academicum de Genève

Direction Robert Dunand

Guilde internationale du disque

Camille Saint-Saëns

Septuor (extr.) : « gavotte et finale »

Marc Bauer (trompette), Jean-François Heisser (piano), Jacques Duhem et Luc Héry (violons), Raymon Glatard (alto), Carlos Dourthé (violoncelle), Gabin Lauridon (contrebasse)

Erato

Henri Tomasi

Suite pour 3 trompettes (extr.) : « lento égéen »

Eric Aubier, Frédéric Mellardi, Alexandre Baty : trompettes

Indesens

Charles Gounod

Faust (extr.) : "scène kermesse"

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Paris

Direction André Cluytens

Cornet solo : Louis Ménardi

EMI

Serge Prokofiev

Lieutenant Kijé (extr.) : « le mariage de Kijé »

Orchestre de Cleveland

Direction George Szell

Cornet solo : Bernie Adelstein

Sony Classical

Gusatv Mahler

Symphonie n°3 (extr.) : 3e mvt « comodo scherzando »

Orchestre Symphonique de la radio bavaroise

Direction Bernard Haitink

Cor de postillon solo : Martin Angerer

BR Klassik

George Gershwin

Concerto pour piano en fa (extr.) : 2e mvt « adagio »

Philippe Entremont (piano)

Orchestre de Philadelphie

Direction Eugene Ormandy

Trompette solo : Gilbert Johnson

Sony Classical

Johann Nepomuk Hummel

Concerto pour trompette (extr.) : finale

Reinhold Friedrich, trompette

Academy of St Martin in the Fields

Direction Neville Marriner

Capriccio