Sergiu Celibidache (R)

Cet été, Christian Merlin vous propose de réécouter quelques émissions sélectionnées d' "Au coeur de l'orchestre". Aujourd'hui, rediffusion de l'émission du 27 décembre 2020

Génie pour les uns, mystificateur pour les autres, « Celi » fut la plus atypique des figures de chefs du XXe siècle, charmeur et méchant, philosophe et baratineur, vieux sage et gamin capricieux, mais surtout magicien des sons.

Retrouvez la programmation musicale de cette émission