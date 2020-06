Orchestres baroques IV : la filière latine

Suite de notre feuilleton baroque : après les pionniers germano-flamands, français et britanniques, cap sur l’Europe du sud, celle des Savall, Biondi, Antonini, Alessandrini, qui a apporté sa pierre à l’édifice des ensembles d’instruments anciens.

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale :

Andrea Falconieri (Falconiero)

Battaglia de Barabasso yerno de Satanas

Hesperion XX

Direction Jordi Savall

(Extrait de l’album Battaglie e lamenti)

Alia Vox (Enr. 1997)

Jean-Baptiste Lully

Le Bourgeois gentilhomme « Marche pour la cérémonie des Turcs »

Le Concert des nations

Direction Jordi Savall

(Extrait de la Bande originale du film « Tous les matins du monde »)

Valois (Enr. 1991)

Jean-Sébastien Bach

Reconstituée par Alexander Grychtolik et Jordi Savall

Passion selon Saint-Marc « Geh Jesu, geh zu Deiner Pein ! »

Capella Reial de Catalunya

Le Concert des nations

Direction Jordi Savall

Alia Vox (Enr. 2018)

Anonyme

Borin kocet, traditionnel serbe

Hesperion XXI

Direction Jordi Savall

(Extrait de l’album « Esprit des Balkans »)

Alia Vox (Enr. 2012)

Giovanni Battista Pergolèse

Stabat Mater

Gemma Bertagnoli (soprano) et Sara Mingardo (contralto)

Concerto Italiano

Direction Rinaldo Alessandrini

Opus 111 (Enr. 1998)

Claudio Monteverdi

Scherzi Musicali « De la bellezza de lovute lodi »

Concerto Italiano

Direction Rinaldo Alessandrini

(Extrait de l’album « Le Passioni dell’anima »).

Opus 111 (Enr. 1999)

Georg Friedrich Haendel

Serse, acte I, air « Ombra mai fu »

Cecilia Bartoli (mezzo)

Il Giardino Armonico

Direction Giovanni Antonini

Decca (Enr. 2008)

Antonio Vivaldi

Les Quatre saisons : « l’été »

Enrico Onofri (violon)

Il Giardino Armonico

Direction Giovanni Antonini

Teldec (Enr. 1993)

Antonio Vivaldi

Les Quatre saisons : « l’hiver »

L’Europa Galante

Fabio Biondi (violon et direction)

Opus 111 (Enr. 1991)

Alessandro Scarlatti

La Santissima trinità, 1e partie :

« Air de l’amour divin » et « Duo de l’amour divin et de la foi »

Véronique Gens et Roberta Invernizzi (sopranos)

L’Europa Galante

Direction Fabio Biondi

Virgin Classics (Enr. 2003)

Anonyme

Tarantella del gargano

Pino de Vittorio (ténor)

Cappella de’ Turchini

Direction Antonio Florio

Opus 111 (Enr. 1994)

Antonio Vivaldi

Juditha triumphans : air de Judith « Agitata infido flatu »

Delphine Galou (contralto)

Accademia Bizantina

Direction Ottavio Dantone

Naïve (Enr. 2017)

Georg Friedrich Haendel

Floridante, duo entre Elmira et Floridante

Joyce DiDonato et Marijana Mijanovic (mezzos)

Il Complesso Barocco

Direction Alan Curtis

Archiv Produktion (Enr. 2005)

Alessandro Marcello

Concerto pour hautbois en ré mineur

Paolo Grazzi, hautbois

Venice Baroque Orchestra

Direction Andrea Marcon

Arts (Enr. 1997)

Georg Friedrich Haendel

Agrippine, acte III, air de Néron « Come nube che fugge dal vento »

Franco Fagioli (contre-ténor)

Il Pomo d’Oro

Direction Maxim Emelyanichev

Erato (Enr. 2019)

Tommaso Albinoni

Climène, ouverture

Ensemble baroque de Nice

Direction Gilbert Bezzina

Adda (Enr. 1988)