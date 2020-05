Orchestres baroques III, la filière britannique.

Troisième volet de notre tour d’horizon des orchestres baroques : après l’Europe du nord et la France, voici l’apport de la filière britannique, hissée jusqu’à l’excellence par les pionniers Gardiner, Hogwood et Pinnock.

Programmation musicale :

Guillaume de Machaut

Mes Esperis se combat à nature

James Bowman, Charles Brett (contre-ténors)

Early Music

Consort of London

Direction David Munrow

Virgin Classics (Enr. 1972)

Antonio Vivaldi

Stabat Mater « Quis est homo »

James Bowman (contre-ténor)

Academy of Ancient Music

Direction Christophe Hogwood

L’Oiseau-Lyre (Enr. 1975)

Georg Friedrich Haendel

Le Messie : air « But who may abide » et chœur « And he shall purify »

David Thomas (basse)

Emma Kirkby (soprano)

Chœur d’enfants de la Christ Church Cathedral d’Oxford

Academy of Ancient Music

Direction Christopher Hogwood

L’Oiseau-Lyre (Enr. 1979)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en ré mineur BWV 1052, finale « allegro »

Richard Egarr (clavecin)

Academy of Ancient Music

Direction Andrew Manze

Harmonia Mundi (Enr. 2002)

Jean-Sébastien Bach

Triple Concerto en la mineur BWV 1044, 1e mvt « allegro »

Trevor Pinnock (clavecin)

Simon Standage (violon)

Lisa Beznosiuk (flûte)

The English Concert

Archiv Produktion (Enr. 1984)

Georg Friedrich Haendel

Alcina, air de Ruggiero « Verdi prati »

Alice Coote (contralto)

The English Concert

Direction Harry Bicket

Hyperion (Enr. 2012/2013)

Claudio Monteverdi

Lamento della Ninfa (Madrigaux guerriers et amoureux, livre VIII)

Taverner Consort and Players

Direction Andrew Parrott

EMI (Enr. 1991)

Georg Friedrich Haendel

Dixit Dominus

Chœur et Orchestre Monteverdi

Direction John Eliot Gardiner

Erato (Enr. 1977)

Jean-Philippe Rameau

Les Boréades, ouverture

English Baroque Soloists

Direction John Eliot Gardiner

Erato (Enr. 1982)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur « Dona nobis pacem »

Monteverdi Choir

English Baroque Soloists

Soli Deo Gloria

Henry Purcell

The Indian Queen, ouverture pour trompette

Crispian Steele-Perkins (trompette)

The Parley of Instruments

Direction Roy Goodman

Hyperion (Enr. 1994)

Jean-Chrétien Bach

Amadis des Gaules, ballet de l’acte III « Tambourin »

The Hanover Band

Direction Anthony Halstead

CPO (Enr. 1999)

Georg Friedrich Haendel

Acis et Galatée, ouverture et duo « Happy we »

Claron McFadden (Galatée)

John Mark Ainsley (Acis)

The King’s Consort

Direction Robert King

Hyperion (Enr. 1989)

Giovanni Gabrieli

Canzon à 8, extrait de « Messe de Pâques à Venise »

Gabrieli Consort and Players

Direction Paul McCreesh

Archiv Produktion (Enr. 1995)

Jean-Marie Leclair

Concerto pour violon en la mineur op.7 n°5, 1e mvt « vivace »

Simon Standage (violon et direction)

Collegium Musicum 90

Chandos (Enr. 1993)

Thomas Arne

Le Masque d’Alfred, acte III, ode « When Britain First at Heaven’s Command »

Philharmonia Baroque Orchestra

Direction Nicholas McGegan

Deutsche Harmonia Mundi (Enr. 1998)