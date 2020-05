Orchestres baroques (II), la filière française

Deuxième volet de notre tour d’horizon des orchestres baroques : après l’Europe du nord, place une petite histoire des fers de lance français des instruments anciens, des pionniers Malgoire et Christie à la génération montante des Pichon et Daucé…

Programmation musicale

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, chaconne

La Grande écurie et la chambre du Roy

Direction : Jean-Claude Malgoire

CBS (Enr. 1974)

Jean-Baptiste Lully

Atys, fin de l’acte II

Guy de Mey (Atys)

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi (Enr. 1987)

Marin Marais

Alcyone, chaconne

Les Musiciens du Louvre

Direction Marc Minkowski

Erato (Enr. 1990)

Georg Friedrich Haendel

Water Music, Suite n°2, "alla hornpipe"

Le Concert Spirituel

Direction Hervé Niquet

Glossa (Enr.2002)

François Couperin

Les Nations, 1e ordre, la Françoise : Sonate La Pucelle

La Simphonie du Marais

Direction Hugo Reyne

Musiques à la Chabotterie (Enr. 2018)

Jean-Baptiste Lully

Armide, acte III, scènes 3 et 4

Marie-Adeline Henry (Armide), Marc Mauillon (la Haine)

Les Talens lyriques

Direction Christophe Rousset

Aparté (Enr. 2015)

Antonio Vivaldi

La Verità in cimento, air de Damira « Se l’acquisto di quel soglio»

Nathalie Stutzmann (contralto)

Ensemble Matheus

Direction Jean-Christophe Spinosi

Naïve (Enr. 2002)

Etienne Moulinié

Ballet du monde renversé, Consert de différents oyseaux

Le Poème harmonique

Direction Vincent Dumestre

Alpha (Enr. 1999)

Jean-Sébastien Bach

Concerto en la mineur BWV 1065 pour quatre clavecins

Dirk Borner, Constance Boerner, Anna Fontana, Céline Frisch

Café Zimmermann (premier violon : Pablo Valetti)

Alpha (Enr. 2004)

Henry Purcell

Didon et Enée, « When I am laid in earth », mort de Didon

Susan Graham (mezzo)

Le Concert d’Astrée

Direction Emmanuelle Haïm

Virgin Classics (Enr. 2003)

Jean Fery Rebel

Les Elémens, « le chaos »

Pygmalion

Direction Raphaël Pichon

Harmonia Mundi (Enr. 2016)

Michelangelo Falvetti

Il Diluvio universale, 4e partie

Fernando Guimares (Noé), Mariana Flores (Rad)

La Cappella Mediterranea

Direction Leonardo Garcia Alarcon

Ambronay (Enr. 2010)

Ballet royal de la nuit (Francesco Cavalli et autres)

Ensemble Correspondances

Direction : Sébastien Daucé

Harmonia Mundi (Enr. 2015)

André Cardinal Destouches

Les éléments, chaconne

Ensemble Les Surprises

Direction Louis Noël Bestion de Camboulas

Ambronay (Enr. 2015)

Matthew Locke

The Tempest

La Tempête

Direction : Simon Pierre Bestion

Alpha (Enr. 2014)

Jean-Sébastien BachMagnificat

La Chapelle Harmonique

Direction Valentin Tournet

Château de Versailles Spectacles (Enr. 22.12.2018)