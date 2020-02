Orchestres baroques (I), la filière d’Europe du nord

Autrichiens, Flamands et Britanniques ont été les pionniers d’un mouvement qui a commencé en vaguelette et s’est transformé en lame de fond : les orchestres baroques, qui ont modifié en profondeur le paysage orchestral, au plan esthétique comme en termes de mentalités.

Avant-propos /

Créé en 1995, le Club Audiovisuel de Paris organise et décerne tous les ans ces « Lauriers de l’Audiovisuel ».

Radio France a été saluée à l’occasion de cette 25ème édition des Lauriers de l’audiovisuel, cérémonie qui récompense chaque année le meilleur de la radio, de la télévision et du web.

Lors de la soirée qui s'est déroulée ce lundi soir au Théâtre Marigny à Paris, France Inter, France Musique et France Culture ont été primées dans quatre catégories.

Le Laurier « Programme Radio 2020 » a été remis à l’émission "Au coeur de l’orchestre"présentée par Christian Merlin

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation de l'émission :

Claudio Monteverdi

L’Orfeo, toccata et prologue

Rotraud Hansmann (soprano)

Concentus Musicus de Vienne

Direction Nikolaus Harnoncourt

Warner Classics (Enr. 1968)

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°3, finale « allegro »

Concentus Musicus de Vienne

Direction Nikolaus Harnoncourt

Teldec (Enr. 1964)

Antonio Vivaldi

Les Quatre saisons, « l’automne »

Alice Harnoncourt (violon)

Concentus Musicus de Vienne

Direction Nikolaus Harnoncourt

Warner Classics (Enr. 1977)

Franz Schubert

Symphonie n°8 « Inachevée », 2e mvt « andante con moto »

Concentus Musicus de Vienne

Direction Stefan Gottfried

Aparte (Enr. 2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 149 « Man singet mit Freuden vom Sieg »

Collegium Vocale de Gand

Chœur de garçons de Hanovre

Leonhardt Consort

Direction Gustav Leonhardt

Teldec (Enr. 1984)

Henry Purcell

Ode à Sainte-Cécile « Welcome to all the pleasures », ouverture

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi (Enr. 1998)

Antonio Vivaldi

Concerto pour flûte en fa majeur RV 433 « La tempesta di mare »

Barthold Kuijken (flûte)

La Petite bande

Direction Sigiswald Kuijken

Accent (Enr. 2010)

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°6, 1e mvt

Musica Antiqua Köln

Direction Reinhard Goebel

Archiv Produktion (Enr. 1987)

Georg Friedrich Haendel

Concerto pour orgue en ré mineur op.7 n°4

Orchestre baroque d’Amsterdam

Ton Koopman (direction et orgue)

Erato (Enr. 1984)

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni, finale de l’acte I

Gilles Cachemaille (Leporello), Hakan Hagegard (Don Giovanni), Arleen Auger (Donna Anna), Della Jones (Donna Elvira), Nico van der Meel (Don Ottavio), Bryn Terfel (Masetto), Barbara Bonney (Zerlina)

Orchestre du Théâtre de la cour de Drottningholm

Direction Arnold Östman

L’Oiseau lyre (Enr. 1989)

Georg Friedrich Haendel

Agrippine, ouverture

Akademie für alte Musik Berlin

Direction René Jacobs

Harmonia Mundi (Enr. 2010)

Joseph Martin Kraus

Symphonie en ut mineur, finale « allegro assai »

Concerto Köln

Accent (Enr. 1991)

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en ré majeur op.6 n°1, 3e et 4e mvt

Orchestre baroque de Fribourg

Petra Müllejans (violons)

Direction Gottfried von der Goltz

Aparte (Enr. 2017)

Joseph Haydn

La Création, introduction

Johannes Mannov (basse)

Ensemble Balthasar Neumann

Direction Thomas Hengelbrock

Deutsche Harmonia Mundi (Enr. 2001)