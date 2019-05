Les orchestres nordiques (2/2)

Suite de notre panorama des orchestres nordiques et de leurs ressources insoupçonnées : après la Finlande et la Norvège, plongeons au cœur des orchestres suédois, danois et islandais, dont la rigueur et la puissance ont beaucoup à nous apprendre.

Programme musical

Générique :

Prokofiev : Roméo et Juliette, « Danse »

Franz Berwald : Symphonie n°3 « Singulière », 1er mvt « allegro fuocoso »

Orchestre Symphonique de Göteborg

Neeme Järvi (direction)

DG. Enr. 1984

Sibelius : Symphonie n°1, 3ème mvt « scherzo »

Orchestre Symphonique de Göteborg

Santtu-Matias Rouvali (direction)

Alpha. Enr. 2018.

Mahler : Symphonie n°9, 3ème mvt « rondo burleske »

Orchestre Philharmonique royal de Stockholm

Alan Gilbert (direction)

Bis. Enr. 2008.

Schumann : Symphonie n°4, 2ème mvt « romance »

Orchestre Philharmonique royal de Stockholm

Sakari Oramo (direction)

Sony. Enr. 2009.

Hindemith : Symphonie « Mathis le peintre », 1er mvt « Engelkonzert »

Orchestre Symphonique de la radio suédoise

Sergiu Celibidache. DG.

Wilhelm Stenhammar : Sérénade op.31, « ouverture »

Orchestre Symphonique de la radio suédoise

Esa-Pekka Salonen (direction)

Musica Sveciae. Enr. 1988.

Mahler : Symphonie n°5, 4ème mvt « adagietto »

Orchestre Symphonique de la radio suédoise

Daniel Harding (direction)

Harmonia Mundi. Enr. 2016.

Saint-Saëns : Symphonie n°2, finale « prestissimo »

Orchestre Symphonique de Malmö

Marc Soustrot (direction)

Naxos. Enr. 2013.

Carl Nielsen : Ouverture de Maskarade

Orchestre Symphonique de la radio danoise

Michael Schönwandt (direction)

Dacapo. Enr. 2014.

Rued Langgaard : Musique des sphères, dernière partie « L’Antéchrist »

Orchestre Symphonique de la radio danoise

Thomas Dausgaard (direction)

Dacapo. Enr. 2009.

Carl Nielsen : Symphonie n°2 « Expansive », 1er mvt « allegro espansivo »

Orchestre royal du Danemark

Leonard Bernstein (direction)

Sony. Enr. 1965.

"Au coeur de l’orchestre" est aussi le titre d’un livre de Christian Merlin paru aux Editions Fayard