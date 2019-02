Les orchestres japonais au paradis ?

Saviez-vous qu’il existait 33 orchestres symphoniques professionnels permanents au Japon, dont 12 rien qu’à Tokyo ? Et que chacun dispose d’une salle ultra-moderne, à l’acoustique parfaite ? Le Japon serait-il le paradis de la musique symphonique ?

Programme musical

Générique:

Prokofiev : Roméo et Juliette, « Danse »

Beethoven : Symphonie n°3 « Héroïque », 3e mvt « scherzo »

Orchestre Philharmonique de Tokyo

Myung-Whun Chung (direction)

Coffret de CD « Symphony Orchestras of Japan 2008 » édité par l’Association of Japanese Symphony Orchestras.

Enr. 2005

Alabiev :Le Rossignol

Edita Gruberova (soprano)

Orchestre Philharmonique de Tokyo

Friedrich Haider (direction)

Nightingale Classics. Enr. 1993

Khatchaturian : Mascarade, « valse »

Orchestre Symphonique de la NHK

Horst Stein (direction)

King International. Enr. 1990

Bruckner : Symphonie n°8, 1e mvt « allegro moderato »

Orchestre Symphonique de la NHK

Günter Wand (direction)

King International. Enr. 1983

R. Strauss : Une Vie de héros

Orchestre Symphonique de la NHK

Paavo Järvi (direction)

RCA. Enr. 2015

Beethoven : Symphonie n°4, 2e mvt « adagio »

Orchestre Symphonique de Tokyo

Hubert Soudant (direction)

Coffret de CD « Symphony Orchestras of Japan 2008 » édité par l’Association of Japanese Symphony Orchestras

Enr. 2007

Chostakovitch : Symphonie n°11, 2e mvt « allegro »

Orchestre Philharmonique d’Osaka

Michiyoshi Inoue (direction)

Concert du 18.2.2017

Enregistrement non commercialisé

Sibelius : Symphonie n°6, 3e mvt « poco vivace »

Orchestre Symphonique de Sapporo

Tadaaki Otaka (direction)

Fontec. Enr. 2015.

Beethoven : Symphonie n°5, 3e mvt « allegro »

Yomiuri Nippon Symphony Orchestra

Tatsuya Shimono (direction)

Coffret de CD « Symphony Orchestras of Japan 2008 » édité par l’Association of Japanese Symphony Orchestras

Enr. 2007.

Takemitsu : Arc

Yuji Takahashi (piano)

Yomiuri Nippon Symphony Orchestra

Seiji Ozawa (direction)

Varese Sarabande. Enr. 1966

Rachmaninov : Symphonie n°2, 3e mvt « adagio »

Orchestre Symphonique d’Hiroshima

Kazuyoshi Akiyama (direction)

Fontec. Enr. 2009

Beethoven : Symphonie n°7, 1e mvt « Poco sostenuto-Vivace »

Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

Bernhard Klee (direction)

Coffret de CD « Symphony Orchestras of Japan 2008 » édité par l’Association of Japanese Symphony Orchestras

Enr. 2007.

Mahler : Symphonie n°10, 3e mvt « Purgatorio »

Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

Rudolf Barchaï (direction)

ICA. Enr. 2003

Bartok : Concerto pour piano n°3, finale « allegro vivace »

Keith Jarrett (piano)

New Japan Philharmonic Orchestra

Kazuyoshi Akyiama (direction)

ECM. Enr. 1985

Beethoven : Symphonie n°6 « Pastorale », 3e mvt « allegro »

New Japan Philharmonic Orchestra

Christian Arming (direction)

Coffret de CD « Symphony Orchestras of Japan 2008 » édité par l’Association of Japanese Symphony Orchestras

Enr. 2007

Tchaikovski : Symphonie n°6 « Pathétique », 3e mvt « allegro molto vivace »

Orchestre Saito Kinen

Seiji Ozawa (direction)

Philips. Enr. 1995

* "Au coeur de l’orchestre" est aussi le titre d’un livre de Christian Merlin paru aux Editions Fayard