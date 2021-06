Les orchestres face au Covid

La deuxième fermeture des salles de concerts, en novembre 2020, n’a pas pris les orchestres de court comme la première : comment ont-ils réagi, en France et à l’étranger, pour continuer à jouer contre vents et marées ?

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale :

Maurice Ravel

Ma mère l’Oye : « Laideronnette impératrice des pagodes »

Orchestre de Paris

Direction Klaus Mäkelä

Concert du 16 avril 2021 à la Philharmonie de Paris

Disponible sur la plateforme Philharmonie Live

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour cor n°3 K.447, 1e mvt « allegro »

Stefan Dohr (cor)

Orchestre National d’Ile de France

Direction Case Scaglione

Concert du 13 octobre 2020 à la Philharmonie de Paris

Jean Sibelius

Valse triste

Orchestre National de Lille

Direction Dalia Stasevska

Concert du 3 avril 2021 au Nouveau siècle de Lille

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Gustav Mahler

Symphonie n°4, 1e mvt « Bedächtig. Nicht eilen »

Orchestre National de Lyon

Direction Nikolaj Szeps-Znaider

Concert du 22 janvier 2021 à l’Auditorium de Lyon

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Accepter Paramétrer les cookies

Béla Bartok

Divertimento pour cordes, 1 mvt « allegro non troppo »

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Direction Marko Letonja

Concert du 12 février 2021 au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg

à réécouter AUDIO 2h 28mn émission Le concert de 20h J.-E. Bavouzet joue la "Fantaisie pour piano et orchestre" de Debussy avec l'OP de Strasbourg et M. Letonja

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°5, 2e mvt « andante con moto »

Orchestre National de Bretagne

Direction Grant Llewellyn

Concert du 21 mai 2021 au Couvent des Jacobins

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Igor Stravinsky

Le Chant du Rossignol « presto » et « marche chinoise »

Orchestre National de France

Direction Santtu-Matias Rouvali

Concert du 4 mars 2021 à l’Auditorium de la Maison de la Radio

Dmitri Chostakovitch

Concerto pour violon n°1, 2e mvt « scherzo »

Patricia Kopatchinskaja (violon)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Mirga Grazynite-Tyla

Concert du 9 avril 2021 à l’Auditorium de la Maison de la Radio

Richard Wagner

Prélude de Tristan et Isolde

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Direction Thomas Guggeis

Concert du 6 mars 2021 à la Halle aux Grains de Toulouse

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Ludwig van Beethoven

Septuor, finale « presto »

Yuan-Qing Yu (violon), Weijing Wang (alto), Kenneth Olsen (violoncelle), Alexander Hanna (contrebasse), Stephen Williamson (clarinette), Miles Maner (basson) & David Cooper (cor)

Concert du 11 mars 2021 à l’Orchestra Hall de Chicago

Disponible sur CSO

Thomas Adès

In Seven Days, pour piano et orchestre

Kirill Gerstein (piano)

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Thomas Adès

Concert du 28 mars 2021 à St Luke’s, Londres

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Nikolai Rimsky-Korsakov

Capriccio espagnol

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Kirill Petrenko

Concert du 31 décembre 2020 à la Philharmonie de Berlin