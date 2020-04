Les orchestres face à l’imprévu

Se retrouver à l’arrêt pour cause de confinement est la chose la plus imprévue qui pouvait arriver à nos orchestres. Mais n’oublions pas pour autant que l’imprévu est une composante permanente de la vie orchestrale. Et une occasion de se lancer des défis.

Les musiciens de l'Orchestre National de France jouent le Boléro de Ravel lors du confinement, © Radio France