Les orchestres en guerre

Quelles répercussions les guerres ont-elles eu sur la vie des orchestres ? Entre les deux guerres mondiales et les conflits plus récents, à la lumière des destins individuels de musiciens et de l'histoire des orchestres, nous verrons que la musique ne reste pas à l'abri des vicissitudes de l'histoire.

Programme musical

Générique:

Prokofiev: Roméo et Juliette, « Danse »

Dvorak : Symphonie n°8, finale « allegro ma non troppo »

Orchestre Philharmonique Tchèque

Frantisek Stupka (direction)

Praga PRD 359134. Enr. 1959

Tchaikovski : La Dame de Pique, entracte de l’acte III

Orchestre National de France

Mstislav Rostropovitch (direction)

DGG 002894796773. Enr. 1977

Debussy : Sonate pour violoncelle et piano, 2ème et 3ème mvts

Maurice Maréchal (violoncelle)

Robert Casadesus (piano)

Strings STGS QT 99136. Enr. 1930

Beethoven : Symphonie n°2, finale

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Franz Konwitschny (direction)

Berlin Classics 0300926BC. Enr. 1959.

Wagner : Parsifal, musique de transformation de l’acte I

Orchestre du Festival de Bayreuth

Karl Muck (direction)

Pan Classics PC 10288/9. Enr. 1927

Mendelssohn : Concerto pour violon, finale

Gerhard Taschner (violon)

Orchestre Symphonique de Bamberg

Fritz Lehmann (direction)

MDG 642 1797-2. Enr. 1948

Schubert : Rosamonde, ballet n°2

Orchestre Philharmonique de Vienne

Pierre Monteux (direction)

Decca 452 391. Enr. 1957

Debussy : Nocturnes 1 et 2, « Nuages » et « Fêtes »

Orchestre National de la RTF

Désiré-Emile Inghelbrecht (direction)

Ina/Radio France FRF020. Enr. 1958

Albéric Magnard : Hymne à la justice

Orchestre National de la RTF

Manuel Rosenthal (direction)

Ina/Radio France FRF020. Enr. 1944

Mozart : Requiem

Orchestre Philharmonique de Sarajevo

Zubin Mehta (direction)

Prokofiev : Symphonie n°1 en re M op 25 "classique"

Orchestre Symphonique de Londres

Valery Gergiev (direction)

Philips 4757655. Enr. 2004