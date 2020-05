Les orchestres de festival

Créer son propre orchestre chaque été comme à Bayreuth ou Lucerne, faire appel à un orchestre partenaire comme le Philharmonique de Vienne à Salzbourg, changer d’orchestre tous les étés comme à Aix-en-Provence : chaque grand festival a sa propre solution orchestrale !

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation de l'émission :

Richard Wagner

Parsifal, prélude

Orchestre du Festival de Bayreuth

Direction Hans Knappertsbusch

Philips. (Enr. 1962)

Richard Strauss

Le Chevalier à la rose, prélude et scène 1

Lisa della Casa (la Maréchale)

Sena Jurinac (Octavian)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Herbert von Karajan

DG. (Enr. 26.7.1960)

Wolfgang Amadeus Mozart

Air « Alma grande e nobil core » K 578

Lucia Popp (soprano)

Orchestre du Mozarteum de Salzbourg

Direction Gerhard Wimberger

Orfeo. (Enr. 27.8.1978)

Richard Wagner

La Walkyrie, fin de l’acte III

Thomas Stewart (Wotan)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Herbert von Karajan

DG. (Enr. 1967)

George Gershwin

Porgy and Bess, introduction et « Summertime »

Harolyn Blackwell (soprano)

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction Simon Rattle

EMI. (Enr. 1988)

Wolfgang Amadeus Mozart

Ouverture de Cosi Fan Tutte

Orchestra of the Age of Enlightenment

Direction Simon Rattle

EMI. (Enr. 1995)

Ernest Chausson

Le Roi Arthus, fin de l’acte I

Octavio Arévalo (Lionel)

Douglas Nasrawi (Lancelot)

Susan Anthony (Genièvre)

Evgeni Demerdjiev (Mordred)

Orchestre Symphonique de Vienne

Direction Marcello Viotti

Koch Schwann. (Enr. 20.7.1996)

Wolfgang Amadeus

Don Giovanni, sextuor final

Teresa Stich-Randall (Donna Anna)

Suzanne Danco (Donna Elvira)

Anna Moffo (Zerlina)

Marcello Cortis (Leporello)

Nicolai Gedda (Don Ottavio)

Rolando Panerai (Masetto)

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Direction Hans Rosbaud

INA Mémoire vive. (Enr. 12.7.1956)

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée, acte I, quintette « Hm hm hm »

Anton Scharinger (Papageno)

Hans Peter Blochwitz (Tamino)

Anna Maria Panzarella (1e Dame)

Doris Lamprecht (2e Dame)

Delphine Haidan (3e Dame)

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Erato. (Enr. 1995)

Piotr Tchaikovski

Symphonie n°6 « Pathétique », 2e mvt « allegro con grazia »

Orchestre du Festival de Verbier

Direction Valery Gergiev

DG. (Enr. 23.7.2015)

Ludwig van Beethoven

Concerto pour violon, 2e mvt « larghetto »

Yehudi Menuhin (violon)

Orchestre du Festival de Lucerne

Direction Wilhelm Furtwängler

Warner Classics. (Enr. 28 et 29.8.1947)

Claude Debussy

La Mer, « Dialogue du vent et de la mer »

Orchestre du Festival de Lucerne

Direction Claudio Abbado

DG. (Enr. 14.8.2003)