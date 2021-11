Les orchestres d’harmonie

Ils sont un fondement de la pratique populaire de la musique grâce aux harmonies municipales, mais l’excellence des formations professionnelles d’instruments à vent n’a rien à envier à celle des orchestres symphoniques.

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale :

Ludwig van Beethoven

Octuor à vent en mi bémol majeur op.103, finale « presto »

Société des instruments à vent :

Pierre Pierlot et Claude Maisonneuve (hautbois), Ulysse Delécluse et Jacques Lancelot (clarinettes), Paul Hongne et André Rabot (bassons), Jean Devémy et Xavier Delwarde (cors).

Classic (Enr. 1949)

Charles-Simon Catel

Marche militaire n°1

Orchestre d’harmonie des Gardiens de la paix

Direction Claude Pichaureau

Erato (Enr. 1988)

Auguste Bosc

Hymne du vin

Harmonie des usines Renault

Direction Gabriel Franot

Odéon (Enr. 1937)

Samuel Hazo

Ride

Orchestre d’harmonie de Lomme

Direction Philippe Leroy

Konrad Plaickner

Platzkonzert in Meran

Blasorchester

Direction Konrad Plaickner

Arion (Enr. 1982)

Johann Strauss père

Marche de Radetzky

Orchestre de la Garde républicaine

Direction François Boulanger

Valois (Enr. 1998)

Robert Planquette

Sambre et Meuse

Musique de la Garde républicaine

Direction François-Julien Brun

Columbia (Enr. 1960)

Alexandre Borodine

Danses polovtsiennes du Prince Igor

(Arrangement pour orchestre d’harmonie : Roger Boutry)

Orchestre d’harmonie de la garde républicaine

Direction Roger Boutry

Déesse (Enr. 1990)

Anonyme

Marche des bonnets à poils

Musique de l’air

Direction Jean Gallet

Consul (Enr. 1964)

Alex De Taeye

Les Croix de bois, 3e partie « Dans la morne paix du soir »

Grand orchestre d’harmonie des guides belges

Direction Norbert Nozy

René Gailly International Production (Enr. 1964)

Alberich Zwyssig

Hymne suisse (Cantique suisse)

Musikkorps der Bundeswehr

Direction Volker Wörrlein

PR Records (Enr. 2006)

Pierre Degeyter

L’Internationale

Orchestre d’harmonie du ministère de la Défense d’URSS

Direction Nikolaï Nazarov

Olympia (Enr. ?)

Roger Boutry

Marche solennelle

Musique des gardiens de la paix

Direction Désiré Dondeyne

Erato (Enr. 1968)

Hector Berlioz

Symphonie funèbre et triomphale, 3e mvt « Apothéose »

Musique des gardiens de la paix

Direction Désiré Dondeyne

(Enr. 1976)

Germaine Tailleferre

La Nouvelle Cythère, ouverture

(arrangement pour orchestre d’harmonie : Désiré Dondeyne)

Orchestre d’harmonie des gardiens de la paix de Paris

Direction Philippe Ferro

Voices of Lyrics (Enr. 2002)

Jean-Pascal Beintus

Couleurs cuivres, suite pour quintette de cuivres et orchestre d’harmonie

Quintette Feeling :

Romain Leleu et Loïc Sonrel, trompettes, Hugues Viallon, cor, Florent Didier, trombone, Thomas Leleu, tuba

Orchestre d’harmonie de la Police nationale

Direction Jérôme Hilaire

Artalinna (Enr. 2011)

Gustav Holst

Suite n°2 en fa majeur op.28 pour orchestre d’harmonie « Marche »

Central Band of the Royal Air Force

Direction Duncan Stubbs

Chandos (Enr. 2014)

Serge Prokofiev

Marche pour une spartakiade

Royal Northern College of Music Wind Orchestra

Direction Clark Rundell

Chandos (Enr. 2003)

John Philip Sousa

Stars and Stripes forever

Band of the Grenadier Guards

Direction Rodney Bashford

London (Enr. 1967)

Alfred Reed

El Camino real

Tokyo Kosei Wind Orchestra

Direction Alfred Reed

Klavier (Enr. ?)

Jean-Christophe Cholet

Evocations

Orchestre d’harmonie de la région Centre :

Christophe Patrix : hautbois solo, Jean-Luc Fillon : cor anglais solo, Dylan Corlay : basson solo

Direction Philippe Ferro

Cristal Records (Enr. 2011)

Leonard Bernstein

Danses symphoniques de West Side Story

(Arrangement pour orchestre d’harmonie : Paul Lavender)

Toulouse Wind Orchestra

Direction Dylan Corlay

(Enr. 2016)