Les orchestres belges

Suite de notre tour d’Europe des nations orchestrales, avec un voyage à travers la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, autant de régions à la tradition symphonique et lyrique vivante quoique fragilisée.

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale

Jacques Offenbach

Les Contes d’Hoffmann, prologue.

Chœur et Orchestre Symphonique du Théâtre royal de la Monnaie de Bruxelles

Direction : Sylvain Cambreling

EMI. Enr. 1988

Philippe Boesmans

Conte d’hiver

Susan Chilcott (soprano)

Orchestre Symphonique de la Monnaie de Bruxelles

Direction : Antonio Pappano

Cyprès. Enr. 1999

Benoit Mernier

Dickinson Songs, n°7 « A Transport one cannot contain ».La Choraline Orchestre Symphonique du Théâtre de la Monnaie

Direction : Alain Altinoglu

Cyprès. Enr. 2017

Ottorino Respighi

Les Pins de Rome

Orchestre Symphonique de la radiodiffusion belge

Direction : Franz André

Telefunken. Enr. 1958

André Ernest Modeste Grétry

L’Amant jaloux ou les fausses apparences, ouverture.

Orchestre Symphonique de la RTBF

Direction : Edgar Doneux

Musique en Wallonie. Enr. 1977

Gustav Mahler

Symphonie n°4, 3emvt « poco adagio ».

Orchestre Symphonique de la RTBF

Direction : André Vandernoot

Carrère. Enr. 1988

Marcel Poot

Concerto pour clarinette, 1emvt « allegro risoluto »

Walter Boeykens (clarinette)

Orchestre Symphonique de la BRT

Direction : Fernand Terby

EPR-Classic. Enr. 1979

Claude Debussy

La Mer, 3emvt « Dialogue du vent et de la mer »

Brussels Philharmonic

Direction : Michel Tabachnik

Brussels Philharmonic Recordings. Enr. 2010

Richard Wagner

La Walkyrie, fin de l’acte I.

Sebastian Feiersinger (ténor)

Inge Borkh (soprano)

Orchestre national de Belgique

Direction : André Vandernoot

Myto. Enr. 28.5.1961

César Franck

Les Eolides

Orchetre national de Belgique

Direction : André Cluytens

Warner Classics. Enr. 1962

Alexandre Glazounov

Symphonie n°5, 2emvt « scherzo »

Orchestre national de Belgique

Direction : Walter Weller

Fuga Libera. Enr. 2006

Robert Schumann

Symphonie n°4, 2emvt « romance »

Orchestre Symphonique d’Anvers

Direction : Philippe Herreweghe

PHI. Enr. 2018

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°7, 3emvt « presto »

Orchestre Symphonique de Flandre

Direction : KristiinaPoska

Enr. 12.7.2020. Ficher Youtube

Pietro Mascagni

CavalleriaRusticana, « intermezzo »

Orchestre de l’Opéra flamand

Direction : DmitriJurowski

Concert du 9.6.2011

Jules Massenet

Manon, prélude

Orchestre de l’Opéra Royal de Wallonie

Direction : Patrick Davin

Dynamic. Enr. 2014

Guillaume Lekeu

Etudes symphonique n°2, Ophélie

Orchestre Philharmonique de Liège

Direction : Pierre Bartholomée

Ricercar. Enr. 1990

César Franck

Symphonie en ré mineur, finale « allegro non troppo »

Orchestre Philharmonique de Liège

Direction : Louis Langrée

Enr. 2004