Les orchestres américains au gré de la politique

Alors que France Musique se met à l’heure américaine, il est temps de se demander comment les événements politiques ont jalonné l’histoire de la vie orchestrale des Etats-Unis.

Programmation musicale

Gustav Mahler

Symphonie n°2 « Résurrection », finale

Lee Venora (soprano), Jennie Tourel (alto)

Collegiate Chorale

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Leonard Bernstein

Sony Classical. Enr. 1963

Aaron Copland

Lincoln Portrait

Maya Angelou (récitante)

Cincinnati Fanfare

Orchestre Symphonique de Cincinnati

Direction : Louis Langrée

Enr. 2013

Roger Sessions

Symphonie n°2, 3emvt « adagio tranquillo e espressivo »

Orchestre Symphonique de San Francisco

Direction : Herbert Blomstedt

Decca. Enr. 1993

Piotr Tchaikovski

La Belle au bois dormant, « valse »

Orchestre de Philadelphie

Direction : Eugene Ormandy

CBS. Enr. 1973

Joseph Haydn

Messe n°9 « Missa in tempore belli », 1e partie « Kyrie ».

Patricia Wells (soprano), Gwendolyn Killebrew (alto), Alan Devlin (ténor), Norman Titus (basse)

Chœur Norman Scribner

Orchestre

Direction : Leonard Bernstein

Sony Classical. Enr. 19.1.1973.

Felix Mendelssohn

Elijah, ouverture et 1e chœur « Help Lord »

Chœur et Orchestre Symphonique d’Atlanta

Direction : Robert Shaw

Telarc. Enr. 1994.

Dmitri Chostakovitch

Symphonie n°7 « Léningrad », finale « allegro non troppo »

Orchestre Symphonique de la NBC

Direction : Arturo Toscanini

RCA. Enr. 19.6.1942.

Piotr Tchaikovski

Concerto pour piano n°1, 2emvt « andantino semplice »

Van Cliburn (piano)

Orchestre Symphonique de la RCA

Direction : KirillKondrachine

RCA. Enr. 1958.

Anon

Arirang, chant traditionnel coréen

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Lorin Maazel

Enr. 26.2.2008.

Fichier Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=iSBAurQtarc

Florence Price

Symphonie n°1 en mi mineur, 3emvt « Juba Dance »

Orchestre Symphonique de Fort Smith

Direction : John Jeter

Naxos. Enr. 2018.

George Walker

Concerto pour piano, 3emvt.

Natalie Hinderas (piano)

Orchestre Symphonique de Detroit

Direction : Paul Freeman

Sony Classical. Enr. 1976.

Leonard Bernstein

Mass, « Introït »

Orchestre de Philadelphie

Direction : Yannick Nézet-Séguin

DG. Enr. 2015.

