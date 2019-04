Les orchestres américains (3/3)

On vous avait dit que deux émissions n’y suffiraient pas : voici le troisième volet de notre série sur les orchestres américains, histoire de rappeler qu’il n’y a pas que les « big five », et que l’on fait de la très bonne musique à Washington, Dallas, Houston, Atlanta ou Salt-Lake-City.

Programme musical

Générique:

Prokofiev : Roméo et Juliette, « Danse »

Gershwin : Ouverture cubaine

Orchestre Symphonique de Dallas

Eduardo Mata (direction)

RCA. Enr. 1981.

Mahler : Symphonie n°3, 2ème mvt « tempo di minuetto »

Orchestre Symphonique de Dallas

Jaap van Zweden (direction)

DSO Live. Enr. 2015.

Dutilleux : Métaboles, dernier mvt « flamboyant »

Orchestre Symphonique de Seattle

Ludovic Morlot (direction)

Seattle Symphony Orchestra. Enr. 2014

Dvorak : Symphonie n°7, 3ème mvt « scherzo »

Orchestre Symphonique de Houston

Andrés Orozco-Estrada (direction)

Pentatone. Enr. 2014.

Debussy : « Fêtes » extrait des « Nocturnes »

Orchestre Symphonique National de Washington

Antal Dorati (direction)

Decca. Enr. 1975.

Moussorgski : Boris Godounov, scène du couronnement

Ruggero Raimondi (basse)

Orchestre Symphonique National de Washington

Mstislav Rostropovitch (direction)

Erato. Enr. 1987.

Carl Ruggles : Organum

Orchestre Philharmonique de Buffalo

Michael Tilson Thomas (direction)

CBS. Enr. 1980.

Wagner : Chevauchée des Walkyries

Orchestre Philharmonique de Buffalo

JoAnn Falletta (direction)

Naxos. Enr. 2017.

Copland : El Salon Mexico

Orchestre Symphonique de l’Utah

Maurice Abravanel (direction)

Praga. Enr. 1959.

Saint-Saëns : Samson et Dalila, bacchanale

Orchestre Symphonique de l’Utah

Thierry Fischer (direction)

Hyperion. Enr. 2017.

Mendelssohn : Elias, chœur final

Orchestre et Chœur Symphonique d’Atlanta

Robert Shaw (direction)

Telarc. Enr. 1994.

Rachmaninov : Danses symphoniques, « andante »

Orchestre Symphonique d’Atlanta

Robert Spano (direction)

ASO. Enr. 2011

* "Au coeur de l’orchestre" est aussi le titre d’un livre de Christian Merlin paru aux Editions Fayard