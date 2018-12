Les orchestres américains (2/3)

Dans une émission précédente sur les grandes phalanges des Etats-Unis, nous nous étions limités aux « big five » (Cleveland, Chicago, Philadelphie, Boston, New York) et à leurs deux challengers (Los Angeles et San Francisco). C’est oublier que le paysage orchestral nord-américain est un des plus riches au monde : coup de projecteur sur les outsiders

Programme musical

Générique

Prokofiev : Roméo et Juliette, « Danse »

Fauré : Pavane

Orchestre Symphonique de Saint-Louis

Leonard Slatkin (direction)

Telarc TELA CD 80059. Enr. 1981

John Adams : Concerto pour violon, 3ème mvt « toccata »

Leila Josefowicz (violon)

Orchestre Symphonique de Saint-Louis

David Robertson (direction)

Nonesuch 7559793510

Britten : Quatre interludes marins, « Dawn »

Orchestre Symphonique de Cincinnati

Paavo Järvi (direction)

Telarc CD 80-660. Enr. 2006

Thierry Escaich : Psalmos, Sinfonia Concertante pour orchestre, finale « allegro »

Orchestre Symphonique de Cincinnati

Louis Langrée (direction)

Fanfare Cincinnati. Enr. 2016

Debussy :Ibéria, « Matin d’un jour de fête »

Orchestre Symphonique de Pittsburgh

Fritz Reiner (direction)

Lys LYS 083. Enr. 1941

Mahler : Symphonie n°3, 2ème mvt « Tempo di minuetto »

Orchestre Symphonique de Pittsburgh

Manfred Honeck (direction)

Exton OVCL-00450. Enr. 2010

Manuel de Falla : La Vie brève, « Interlude et Danse espagnole »

Orchestre Symphonique de Minneapolis

Antal Dorati (direction)

Mercury 434388-2. Enr. 1957

Sibelius : Symphonie n°5, finale « allegro molto »

Orchestre du Minnesota (direction)

Osmo Vänskä

Bis BIS SACD 1986. Enr. 2011

Chabrier : Suite pastorale, « Idylle »

Orchestre Symphonique de Detroit

Paul Paray (direction)

Praga PRD 2500346. Enr. 1960

Rachmaninov : Danses symphoniques, « non allegro »

Orchestre Symphonique de Detroit

Leonard Slatkin (direction)

Naxos 8.573051. Enr. 2012

Gershwin : Concerto pour piano en fa, 2ème mvt « adagio »

Hélène Grimaud (piano)

Orchestre Symphonique de Baltimore

David Zinman (direction)

Erato 0630-19571-2. Enr. 1997

Dvorak : Symphonie n°6, scherzo

Orchestre Symphonique de Baltimore

Marin Alsop (direction)

Naxos 8.570995. Enr. 2008.

* "Au coeur de l’orchestre" est aussi le titre d’un livre de Christian Merlin paru aux Editions Fayard.