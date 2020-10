La flûte a le piccolo, le hautbois a le cor anglais, la clarinette la clarinette basse, le basson le contrebasson, etc. Ce sont les « instruments spéciaux », ils requièrent des spécialistes et ont un statut à part dans l’organigramme de l’orchestre.

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale :

Wolfgang Amadeus Mozart

La Clémence de Titus, acte II, rondo de Vitellia « Non piu di fiori »

Magdalena Kozena (mezzo)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Direction : Simon Rattle

Cor de basset : Anthony Pay

Archiv Produktion. Enr. 2005

Giacomo Meyerbeer

Les Huguenots, trio de l’acte V « Savez-vous qu’en joignant vos mains »

Richard Leech (Raoul)

Françoise Pollet (Valentine)

NicolaiGhiuzelev (Marcel)

Orchestre Philharmonique de Montpellier

Direction : Cyril Diederich

Clarinette basse : Jean-Pierre Plateau

Erato. Enr. 1988

Giuseppe Verdi

Simon Boccanegra, fin de l’acte I

Renato Bruson (Simon)

Felice Schiavi (Paolo)

Chœur et Orchestre de l’Opéra de Vienne

Direction : Claudio Abbado

Clarinette basse : Alfred Prinz ? Johann Hindler ? Norbert Täubl ?

RCA. Enr. 22.3.1984

Piotr Tchaikovski

Manfred, 1emvt « Lento lugubre »

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Lorin Maazel

Clarinette basse : Christian Cubasch ? Alfred Boskovsky ?

Decca. Enr. 1971

Piotr Tchaikovski

Même extrait, solo de clarinette basse joué par Laurent Ben Slimane

Philharmonia Orchestra

Richard Wagner

Tristan et Isolde, acte II, monologue du roi Marke

Kurt Moll (basse)

Staatskapelle de Dresde

Direction : Carlos Kleiber

Clarinette basse : Rolf Schindler ?

DG. Enr. 1981/82

Yann Robin

Art of Metal

Alain Billard (clarinette contrebasse)

Ensemble Intercontemporain

Direction : Susanna Mälkki

Kairos. Enr. 2008.

Hector Berlioz

Symphonie fantastique, finale « Songe d’une nuit de Sabbat »

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Simon Rattle

Petite clarinette : Walter Seyfarth

EMI. Enr. 2008

Richard Strauss

Till Eulenspiegel, le début

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Lorin Maazel

Petite clarinette : Willy Krause

Orfeo. Enr. 24.8.1963.

Richard Strauss

Till Eulenspiegel, lafin

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Lorin Maazel

Petite clarinette : Willy Krause

Orfeo. Enr. 24.8.1963.

Richard Strauss

Till Eulenspiegel, solo de petite clarinette joué par Chi-Yu Mo London Symphony Orchestra

Eugène Damaré

Le Merle blanc op.161, polka-fantaisie pour piccolo et ensemble instrumental

Jean-Louis Beaumadier (piccolo)

La Follia

Calliope. Enr. 1996

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°9, finale, « allegro assai vivace alla marcia »

Thomas Moser (ténor)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Claudio Abbado

Piccolo : Hans Wolfgang Dünschede

DG. Enr. 2000

Gioacchino Rossini

Ouverture de Sémiramis

Orchestre de chambre d’Europe

Direction : Claudio Abbado

Piccolo : Noor Kamerbeek

DG. Enr. 1990

Léo Delibes

Coppélia, acte II, scène 11, « Musique des automates »

Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermet

Piccolo : André Meschini

Decca. Enr. 1957

Piotr Tchaikovski

Symphonie n°4, scherzo « Ostinato pizzicato »

Orchestre de Paris

Direction : Seiji Ozawa

Piccolo : Maurice Pruvot

Warner Classics. Enr. 1970

Béla Bartok

Concerto pour orchestre, 3emvt « Elégie »

Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Riccardo Chailly

Piccolo : Vincent Cortvrint

Decca. Enr. 2000

Antonio Vivaldi

Concerto pour flautino RV 443, 1emvt

Frederick William Heim (piccolo)

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Leonard Bernstein

Sony Classical. Enr. 1958

Igor Stravinsky

Le Sacre du printemps, « Les augures printaniers »

Orchestre de Cleveland

Direction : Pierre Boulez

Flûte en sol : John Rautenberg ? Martin Heylman ?

Sony Classical. Enr. 1969

Igor Stravinsky

Même extrait, solo de flûte en sol joué par Sarah Pascher

Igor Stravinsky

Le Sacre du printemps, « Cercles mystérieux des adolescentes ».

Orchestre de Cleveland

Direction : Pierre Boulez

Flûte en sol : John Rautenberg ? Martin Heylman ?

Sony Classical. Enr. 1969

Igor Stravinsky

Même extrait, solo de flûte en sol joué par Sarah Pascher

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé, « pantomime »

Orchestre du Théâtre national de l’Opéra de Paris

Direction : Philippe Jordan

Flûtes : Frédéric Chatoux, Céline Nessi

Piccolo : Pierre Dumail

Flûte en sol : Isabelle Pierre

Erato. Enr. 2014

Maurice Ravel

Ma mère l’Oye, « Entretiens de la belle et de la bête »

Orchestre de Paris

Direction : Serge Baudo

Contrebasson : Yves d’Hau

EMI. Enr. 1969

Maurice Ravel

Même extrait, solo de contrebasson joué par Dominic Morgan

London Symphony Orchestra

Maurice Ravel

Concerto pour la main gauche, le début

Orchestre National de France

Direction : Lorin Maazel

Contrebasson : Gérard Tantôt

EMI. Enr. 1979

Maurice Ravel

Même extrait

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Pierre Boulez

Contrebasson : Marion Reinhardt

DG. Enr. 1996

Victor Bruns

Concerto pour contrebasson et orchestre, 1emvt « allegro non troppo »

Hans Agreda (contrebasson)

Orchestre de la Tonhalle de Zurich

Direction : Paulo Munoz-Toledo

Ars Produktion. Enr. 2018

Richard Strauss

Salomé, fin de la scène 3

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Christoph von Dohnanyi

Contrebasson : Reinhard Öhlberger ?

Decca. Enr. 1994

Richard Strauss

Salomé, solo de Heckelphon joué par Katrin Stüble

Opéra de Stuttgart

Richard Strauss

SinfoniaDomestica, 1emvt « bewegt »

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction : Zubin Mehta

Hautbois d’amour : Barbara Winters

Decca. Enr. 1968

Jean-Sébastien Bach

Messe en si, « Qui sedes »

Brigitte Fassbaender (mezzo)

Orchestre Symphonique de la radio bavaroise

Direction : Eugen Jochum

Hautbois d’amour : Dieter Salewski ?

EMI. Enr. 1980

Jean Sibelius

Le Cygne de Tuonela

Orchestre de Philadelphie

Direction : Eugene Ormandy

Cor anglais : Louis Rosenblatt

Sony Classical. Enr. 1960

Gustav Mahler

« Ich bin der Weltabhandengekommen » extrait des Rückert Lieder

Dietrich Fischer-Dieskau (baryton)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Karl Böhm

Cor anglais : Gerhard Stempnik

DG. Enr. 1963