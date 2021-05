Les instruments du baroque (4)

Malgré trois épisodes déjà, notre panorama des instruments du baroque en a laissé pas mal sur le carreau. Il sera cette fois question de percussions, de chalumeaux, et même de serpents…

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël, 1e partie, « Jauchzet frohlocket »

Chœur Arnold Schönberg

Concentus Musicus de Vienne

Direction Nikolaus Harnoncourt

(timbales : Dieter Seiler)

Deutsche Harmonia Mundi (Enr. 2007)

Anonyme

Ballet royal de la nuit, ouverture

Ensemble Correspondances

Direction Sébastien Daucé

(percussions : Sylvain Fabre)

Harmonia Mundi (Enr. 2015/2018)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Anonyme

Ballet royal de la nuit, 1e partie :

« Entrée des bandits qui volent un mercier » suivi de : « les Noces de Thétis »

Ensemble Correspondances

Direction Sébastien Daucé

(percussions : Sylvain Fabre)

Harmonia Mundi (Enr. 2015/2018)

Retrouvez L’Ensemble Correspondances dirigé par Sébastien Daucé, interprètant le "Ballet Royal de la Nuit" en intégralité. Enregistré le 9 novembre 2017 au Théâtre de Caen, dans une Mise en scène de Francesca Lattuada. Un concert France Musique :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Jean-Marie Leclair

Scylla et Glaucus, acte I, scène 3, « air des Sylvains »

Les Nouveaux caractères

Direction Sébastien d’Hérin

(percussions : Marie-Ange Petit)

Alpha (Enr. 2014)

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, « Le Turc généreux »

Miriam Ruggeri (soprano)

Les Arts Florissants

Direction William Christie

(percussions : Marie-Ange Petit)

Harmonia Mundi (Enr. 1990)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Jean-Philippe Rameau

Dardanus, prologue, « Tambourins »

Le Concert d’Astrée

Direction Emmanuelle Haïm

(percussions : Sylvain Fabre et Bruno Caillat)

Virgin Classics (Enr. 19.12.2011)

Henry Purcell

Sound the trumpet

Pascal Bertin et Philippe Jaroussky (contre-ténors)

Le Concert d’Astrée

Direction Emmanuelle Haïm

(percussions : Sylvain Fabre et Bruno Caillat)

Virgin Classics (Enr. 19.12.2011)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Jean-Baptiste Lully

Le Bourgeois gentilhomme, « Marche pour la cérémonie des Turcs »

Les Ambassadeurs

Direction Alexis Kossenko

(percussions : Sylvain Fabre)

Aparté (Enr. 2018)

Même passage

Capriccio Stravagante

Direction Skip Sempé

(percussions : Michèle Claude)

Alpha (Enr. 2001)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Christoph Willibald Gluck

Orphée et Eurydice, chœur « A se intorno a quest’urna funesta »

Derek Lee Ragin (contre-ténor)

Monteverdi Choir

English Baroque Soloists

Direction John Eliot Gardiner

(chalumeau : Lesley Schatzberger)

Philips (Enr. 1991)

Christoph Graupner

Ouverture en si bémol majeur pour chalumeau concertant, cordes et continuo, « Air I »

Jean-Claude Veilhan (chalumeau)

Ensemble Mensa Sonora

Direction Jean Maillet

Pierre Vérany (Enr. 1994)

Johann Melchior Molter

Concerto pour clarinette n°1 en la majeur, 1e mvt « moderato »

Jean-Claude Veilhan (clarinette)

Académie Sainte-Cécile

Direction Philippe Couvert

Pierre Vérany (Enr. 1992)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Jean Gilles

Te Deum, « Tu devicto »

Chœur de chambre Les Eléments

Les Passions, Orchestre baroque de Montauban

Direction Jean-Marc Andrieu

(serpent : Volny Hostiou)

Ligia Digital (Enr. 2012)

Jean Gilles

Requiem, « Graduel »

Chœur de chambre Les Eléments

Les Passions, Orchestre baroque de Montauban

Direction Jean-Marc Andrieu

(serpent : Volny Hostiou)

Ligia Digital (Enr. 2008)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Felix Mendelssohn

Paulus op.36, 1e partie, choral « Wachet auf ruft uns die Stimme »

Collegium Vocale de Gand

Orchestre des Champs-Elysées

Direction Philippe Herreweghe

(serpent : Bernard Fourtet)

Harmonia Mundi (Enr. 1995)

Hector Berlioz

Symphonie fantastique, 5e mvt « Songe d’une nuit de sabbat »

Orchestre Révolutionnaire et romantique

Direction John Eliot Gardiner

(serpent : Stephen Wick)

Philips (Enr. 1991)

Même passage

Orchestre de Paris

Direction Christoph Eschenbach

(tuba : Stéphane Labeyrie)

Naïve (Enr. 2002)

Benjamin Attahir

Adh-Dhohr, concerto pour serpent et orchestre, 1e mvt « Selvaggio »

Patrick Wibart (serpent)

Orchestre National de Lille

Direction Alexandre Bloch

Alpha (Enr. 2018)

Orlando Gibbons

Fantaisie à 6 en sol mineur pour consort de violes

L’Achéron

(François Joubert-Caillet et Lucile Boulanger : dessus de viole, Claire Gautrot et Andras Linos : viole ténor, Robin Pharo : basse de viole, Sarah van Oudenhove : grande basse de viole)

Ricercar (Enr. 2017)

William Byrd

Fantaisie III pour consort de flûtes à bec

B-Five Recorder Consort

(Markus Bartholome, Katelune Lanneau, Thomas List, Silja-Maaria Schutt, Mina Voet : flûtes à bec)

Covello Classics (Enr. 2017)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

William Byrd

Pavane « Belle qui tiens ma vie »

Capriccio Stravagante

Direction Skip Sempé

Paradizo (Enr. 1997)

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n°1 en fa majeur BWV 1046, 1e mvt « allegro »

Concentus Musicus

Direction Nikolaus Harnoncourt

Teldec (Enr. 2009)