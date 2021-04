Les instruments du baroque (3)

Après les cordes en boyau puis les clavecins, luths et violes du continuo, place aux souffleurs et à leurs instruments pas comme les autres, du flageolet à la doulciane en passant par le cornet à bouquin.

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale

Roland de Lassus

Susanne un jour, version pour instruments à vent par Antonio de Cabezon

Doulce Mémoire

Direction Denis Raisin-Dadre

Ricercar (Enr. 2011)

Pierre Attaingnant (éditeur)

Messe pour le camp du drap d’or, « Pavanes »

Doulce Mémoire

Direction Denis Raisin-Dadre

Zig Zag Territoires (Enr. 2014)

Michel Richard Delalande

Symphonies pour les soupers du roy, « Prélude avec les trompettes »

La Simphonie du Marais

Direction Hugo Reyne

Harmonia Mundi (Enr. 1990)

Bartholomäo Riedl

Fanfare pour trompettes et timbales

Le Concert des Nations

Direction Jordi Savall

Alia Vox (Enr. 2015)

Johann David Heinichen

Concerto grosso en fa majeur Siebel 235, 5e mvt « allegro »

Musica Antiqua Köln

Direction Reinhard Goebel

Archiv Produktion (Enr. 1992)

Georg Philipp Telemann

Tafelmusik, Suite en ré majeur, « Air – Presto »

Musica Antiqua Köln

Direction Reinhard Goebel

Archiv Produktion (Enr. 1988)

Claudio Monteverdi

L’Orfeo, « toccata »

Concentus Musicus

Direction Nikolaus Harnoncourt

Teldec (Enr. 1968)

Giulio Caccini

Aria romanesca, version pour cornet à bouquin et basse continue

Lambert Colson (cornet à bouquin)

Scherzi Musicali

Direction Nicolas Achten

Deutsche Harmonia Mundi (Enr. 2013)

Heinrich Schütz

Siehe wie fein und lieblich ist’s pour deux sopranos, alto, ténor, basse, cornet muet, violon, dulciane et basse continue

Tiré de : Madrigaux et musique de mariage

Dresdner Kammerchor

Direction Hans-Christoph Rademann

Carus (Enr. 2018)

Matthew Locke

Music for his Majesty’s cornets and sackbuts, « Allemande », « Courante » et « Allemand »

Les Sacqueboutiers de Toulouse

Ambroisie (Enr. 2004)

Georg Friedrich Haendel

Music for the Royal Fireworks, ouverture

Le Concert spirituel

Direction Hervé Niquet

Glossa (Enr. 2002)

Pierre Attaingnant (éditeur)

" Que je chatouille ta fossette " Danceries, pour ensemble de flûtes colonnes et percussions

Doulce Mémoire

Direction Denis Raison-Dadre

Ricercar (Enr. 2009)

Henry Purcell

The Virtuous Wife, « La Furstemberg »

La Simphonie du Marais

Direction Hugo Reyne

Erato (Enr. 1995)

Antonio Vivaldi

Concerto pour flûte à bec en ut majeur RV 443, 1e mvt « allegro »

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini (flûte à bec et direction)

Alpha (Enr. 2017)

Jean-Baptiste Lully

Alcidiane et Polexandre, « chaconne des Maures »

Ensemble baroque Arkadia

Direction Kevin Mallon

Ricercar (Enr. 1998)

Joseph Bodin de Boismortier

Suite en ut majeur op.49 n°1, rondeau, pour flûte traversière, musette et basse continue

Catherine Daron (flûte traversière), Pieterjan van Kerkhoven (musette)

Les Menus plaisirs du Roy

Direction Jean-Luc Impe

Musica Ficta (Enr. 2012)

Michel Corrette

Concerto en sol mineur pour flûte traversière op.4 n°4, adagio

Les Buffardins

Frank Theuns (flûte traversière et direction)

Accent (Enr. 2014)

Pierre Sandrin

Doulce Mémoire, version pour chalemie et ensemble de bassons d’Hernando de Cabezon

Doulce Mémoire

Direction Denis Raisin-Dadre

Ricercar (Enr. 2011)

Tielman Susato

Allemagne I pour ensemble de tournebouts

Syntagma Amici

Direction Bernhard Stilz

Ricercar (Enr. 2006)

Jean-Baptiste Lully

Les Noces de village : « Les fêtes du village », « La sage-femme », « L’opérateur », « Les bohémiens »

Ensemble de hautbois de Londres

Direction Paul Goodwin

Harmonia Mundi (Enr. 1994)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 167 « Ihr Menschen rühmet Gottes Liebe », duo « Gottes Wort das trüget nicht »

Panito Iconomou (soprano), Paul Esswood (alto)

Concentus Musicus

Direction Nikolaus Harnoncourt

Teldec (Enr. 1987)

Jean-Philippe Rameau

Les Boréades, « entrée de Polymnie »

Ensemble Pygmalion

Direction Raphaël Pichon

Harmonia Mundi (Enr. 2016)