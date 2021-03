Les instruments du baroque 2 : le continuo

Deuxième épisode de notre tour d’horizon de l’instrumentarium baroque. Après les cordes en boyau et les archets courbes, focus sur le continuo, à commencer par ses cordes frottées, guitares, luths, archiluths, théorbes, sans oublier le roi : le clavecin.

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Sonate en trio en ré mineur op.1 n°12 RV 63 pour deux violons et basse continue, « La Follia ». Manfredo Kraemer et Mauro Lopes (violons), Mate Balzs (violoncelle), Xavier Diaz-Latorre (guitare baroque), Xavier Puertas (contrebasse), Carlos Garcia-Bernalt (clavecin)

Alia Vox (Enr. 2005)

Emilio de Cavalieri

La Rappresentazione di anima e di corpo, acte I

Montserat Figueiras (soprano), Ian Partridge (ténor)

Schola Cantorum Basiliensis

Hans Martin Linde

EMI. Enr (1976)

Emilio de Cavalieri

Lamentations du prophète Jérémie, « Prima die, Lectio prima »

Claire Lefilliâtre (soprano)

Le Poème harmonique

Vincent Dumestre

Alpha (Enr. 2000)

Claudio Monteverdi

Orfeo, prologue, « Dal mio permesso amato »

Efrat Ben Nun (soprano)

Concerto Vocale

René Jacobs

Harmonia Mundi (Enr. 1993)

Claudio Monteverdi

L’Orfeo, acte V, stances d’Apollon

Maurizio Rossano (Apollon), Victor Torres (Orphée)

Ensemble Elyma

Gabriel Garrido

K617 (Enr. 1996)

Claudio Monteverdi

Le Retour d’Ulysse dans sa patrie, acte III, air de Pénélope « Illustratevi o Cieli »

Joyce DiDonato (Pénélope)

Il Pomo d’Oro

Maxim Emelyanichev (clavecin et direction)

Warner Music (Enr. 2016)

Claudio Monteverdi

Le Combat de Tancrède et Clorinde, « Tancredi, che Clorinda un uomo stima »

Roberto Abbondanza (récitant), Gianluca Ferrarini (Tancrède), Elisa Franzetti (Clorinde)

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini (clavecin et direction)

Opus 111 (Enr. 1998)

Henry Purcell

Didon et Enée, acte III, mort de Didon « When I am laid in earth ».

Susan Graham (Didon)

Le Concert d’Astrée

Emmanuelle Haïm

(Continuo : Violaine Cochard et Emmanuelle Haïm, clavecins, Richard Tunnicliffe, violoncelle, Atsushi Sakaï, viole de gambe, Eric Bellocq, théorbe et guitare baroque, Laura-Monica Pustilnik, archiluth)

Virgin Classics (Enr. 2003)

Jean-Baptiste Lully

Atys, acte I, scène 7, « Mais déjà ce mont sacré »

Guy de Mey (Atys), Agnès Mellon (Sangaride)

Les Arts Florissant

William Christie

(Continuo : Yvon Repérant et Christophe Rousset, clavecins, Elisabeth Matiffa, basse de violon, Jonathan Stubbs, luth, Eric Bellocq, théorbe, Jonathan Rubin, archiluth et luth piccolo, Peter Pieters, guitare, Anne-Marie Lasla et Jonathan Cable, basses de viole

Harmonia Mundi (Enr. 1987)

Démonstration de réalisation de la basse continue par la claveciniste Béatrice Martin, dans le Trio IV à deux violons et basse chiffrée de Telemann :

François Couperin

Concert royal n°2 en ré majeur, « air tendre »

Georges Barthel (flûte), Atsushi Sakaï (viole de gambe), Christophe Rousset (clavecin)

Aparté (Enr. 2015)

Antoine Forqueray

Suite n°2 en sol majeur, « La Leclair »

Atsushi Sakaï (basse de viole), Christophe Rousset (clavecin), Marion Martineau (viole de gambe)

Aparté (Enr. 2015)

Domenico Scarlatti

Sonate K 85 pour clavecin

Enrico Baiano, clavecin

(Enr. 2018)

Même sonate, version pour mandoline et basse continue

Anna Schivazappa (mandoline), Fabio Antonio Falcone (clavecin)

Arcana (Enr. 2017)

Georg Friedrich Haendel

Dixit Dominus, « Virgam virtutis tuae »

Philippe Jaroussky (contre-ténor)

Le Concert d’Astrée

Emmanuelle Haïm

Virgin Classics (Enr. 2006)

Georg Friedrich Haendel

Alcina, acte I, scènes 13 et 14, récitatif « Fuggi cor mio » et air de Morgana

Natalie Dessay (soprano), Kathleen Kuhlmann (mezzo)

Les Arts Florissants

William Christie

(Continuo : Emmanuelle Haïm, clavecin, David Simpson, violoncelle, Jonathan Cable, contrebasse, Brian Feehan, théorbe)

Erato (Enr. 1999)

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n°2, « andante »

Richard Burgin (violon), Doriot Anthony Dwyer (flûte), Ralph Gomberg (hautbois), Lukas Foss (clavecin)

Orchestre Symphonique de Boston

Charles Munch

RCA (Enr. 1957)

Même passage

The English Concert

Simon Standage (violon), Philipp Pickett (flûte), David Reichenberg (hautbois)

Trevor Pinnock (clavecin et direction)

Archiv Produktion (Enr. 1980)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon St Jean, récitatif « Da sprach Pilatus zu ihm »

Werner Güra (L’Evangéliste), Johannes Schendel (Pilate), Johannes Weisser (Jésus)

Akademie für alte Musik Berlin

René Jacobs

(orgue : Raphaël Alpermann)

(Enr. 2015)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon St Jean, récitatif « Und Hannas sandte ihn gebunden »

Mark Padmore (L’Evangéliste)

Monteverdi Choir

English Baroque Soloists

John Eliot Gardiner

(orgue : Silas John Standage)

SDG Enr. 2003

Jean-Sébastien Bach

Passion selon St Matthieu, récitatif « Und sieh da der Vorhang im Tempel zerriss »

Christoph Prégardien (L’Evangéliste)

Chœur Arnold Schönberg

Concentus Musicus

Nikolaus Harnoncourt

(continuo : Herbert Tachezi, orgue, Herwig Tachezi, violoncelle, Eduard Hruza, contrebasse)

Teldec (Enr. 2000)

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi Fan Tutte, acte I, récitatif « Signora Dorabella, Signora Fiordiligi »

Lisa Otto (soprano), Elisabeth Schwarzkopf (soprano), Nan Merriman (mezzo), ? (clavecin)

Herbert von Karajan

EMI (Enr. 1954)

Même passage

Graciela Oddone (soprano), Véronique Gens (soprano), Bernarda Fink (mezzo), Nicolau de Figueiredo (pianoforte)

Harmonia Mundi (Enr. 1998)

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi Fan Tutte, acte I, duo Fiordiligi/Dorabella « Ah guarda sorella »

Véronique Gens (soprano), Bernarda Fink (mezzo)

Concerto Köln

René Jacobs

(pianoforte : Nicolau de Figueiredo)

Harmonia Mundi (Enr. 1998)

