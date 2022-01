Les grands timbaliers solos

Il trône là-haut, dominant tout l’orchestre derrière ses marmites, au point qu’on le qualifie parfois de deuxième chef : retour sur les grands titulaires historiques du pupitre le plus important après le premier violon.

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale :

Béla Bartok

Concerto pour deux pianos et percussions, finale « allegro ma non troppo »

Martha Argerich et Nelson Freire (pianos)

Jan Labordus et Jan Pustjens (percussions)

Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction David Zinman

Philips (Enr. 1985)

Paul Hindemith

Métamorphoses symphoniques sur des thèmes de Carl Maria von Weber, « scherzo »

Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction Mariss Jansons

(timbalier : Marinus Komst)

RCO Live (Enr. 2007)

Richard Wagner

Marche funèbre du CrépusculeOrchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Georg Solti

(timbaliers : Franz Broschek et Gustav Schuster)

Decca (Enr. 1964)

Werner Thärichen

Concerto pour timbales, 3e mvt « allegro moderato »

Werner Thärichen (timbales)

Orchestre Symphonique de la radio de Berlin

Direction Vernon Handley

Koch Schwann (Enr. 1981)

Johannes Brahms

Symphonie n°1, 1e mvt « un poco sostenuto »

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Herbert von Karajan

(timbalier : Oswald Vogler)

DG (Enr. 1977)

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°6 « Pastorale », 4e mvt « Orage »

Staatskapelle de Dresde

Direction Herbert Blomstedt

(timbalier : Peter Sondermann)

Berlin Classics (Enr. 1977)

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra, introduction

Staatskapelle de Dresde

Direction Rudolf Kempe

(timbalier : Peter Sondermann)

Warner Classics (Enr. 1972)

Siegfried Matthus

Der Wald, concerto pour timbales, cadence finale

Mark Pekarski (timbales)

Orchestre Philharmonique de Léningrad

Direction Alexandre Dmitriev

Col Legno (Enr. 1988)

Anton Bruckner

Symphonie n°7, fin du 1e mvt

Orchestre Philharmonique de Munich

Direction Sergiu Celibidache

(timbalier : Peter Sadlo)

Warner Classics (Enr. 1994)

Frank Martin

Concerto pour sept instruments, percussions et timbales, 3e mvt « allegro vivace »

Orchestre de la Suisse Romande

Direction Ernest Ansermet

(timbalier : Charles Peschier)

Decca (Enr. 1961)

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°5, transition du 3e au 4e mvt

Société des Concerts du Conservatoire

Direction Carl Schuricht

(timbalier : Félix Passerone)

Decca (Enr. 1949)

Igor Stravinsky

Le Sacre du printemps, fin de la 1e partie

Orchestre de Paris

Direction Daniel Barenboim

(timbaliers : Jacques Rémy et François Dupin)

Erato (Enr. 1986)

Carlos Chavez

Toccata, « Allegro un poco marziale »

Percussions de Strasbourg

(Jean Batigne, Jean-Paul Finkbeiner, Claude Ricou, Georges van Gucht, Gabriel Bouchet, Detleff Kieffer)

Universal Music (Enr. 1970)

Béla Bartok

Sonate pour deux pianos et percussions, 1e mvt « allegro molto »

Katia et Marielle Labèque (pianos)

Sylvio Gualda et Jean-Pierre Drouet (percussions)

EMI (Enr. 1971)

Jean Sibelius

Symphonie n°5, la fin

Orchestre National de Lyon

Direction David Robertson

(timbalier : Benoit Cambreling)

INA (Enr. 23.8.2002)

Johannes Brahms

Un Requiem allemand, « Denn alles Fleisch »

Chœur et Orchestre Philharmonia

Direction Otto Klemperer

(timbalier : James Bradshaw)

Warner Classics (Enr. 1961)

Sir Edward Elgar

Variations Enigma, « Troyte »

Orchestre Philharmonia

Direction Sir John Barbirolli

(timbalier : James Bradshaw)

Warner Classics (Enr. 1962)

John Williams

Star Wars

Orchestre Symphonique de Londres

Direction John Williams

(timbalier : Kurt-Hans Goedicke)

Twenty Century Fox (Enr. 1977)

Gustav Mahler

Symphonie n°3, la fin

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction Klaus Tennstedt

(timbalier : Russell Jordan)

ICA (Enr. 5.10.1986)

Benjamin Britten

Owen Wingrave, prélude

English Chamber Orchestra

Direction Benjamin Britten

(timbalier : David Corkhill)

Decca (Enr. 1971)

Robert Schumann

Symphonie n°2, la fin

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Direction John Eliot Gardiner

(timbalier : John Chimes)

Archiv Produktion (Enr. 1997)

Carl Nielsen

Symphonie n°4 « Inextinguible », finale « allegro »

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Leonard Bernstein

(timbalier : Saul Goodman)

Sony Classical (Enr. 1970)

Igor Stravinsky

Le Sacre du printemps, « Danse sacrale »

Orchestre Symphonique de Boston

Direction Michael Tilson-Thomas

(timbalier : Vic Firth)

Pentatone (Enr. 1972)

Henri Dutilleux

The Shadows of Time, « Mémoire des ombres »

Orchestre Symphonique de Boston

Direction Seiji Ozawa

(timbalier : Vic Firth)

Erato (Enr. 1998)

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°9, 2e mvt « allegro vivace »

Orchestre de Cleveland

Direction George Szell

(timbalier : Cloyd Duff)

Sony Classical (Enr. 1960)