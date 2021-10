Les grands hautbois solos

C’est lui qui donne le la avant le début du concert, avant d’illuminer l’orchestre de ses solos chantants, avec son timbre (plus ou moins) légèrement pincé. Hommage à quelques grandes figures qui ont marqué ce pupitre exposé.

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale :

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 82 « Ich habe genug »

Hans Hotter (baryton)

Sidney Sutcliffe (hautbois)

Orchestre Philharmonia

Geraint Jones (orgue)

EMI Enr. 1950

Gabriel Pierné

Aubade pour hautbois et piano

Leon Goossens (hautbois)

Gerald Moore (piano)

Columbia Enr. 1947

Vincenzo Bellini

Concerto en mi bémol majeur pour hautbois et orchestre à cordes

Roger Lord (hautbois)

Academy of St Martin in the Fields

Enr. 1964

Jacques Ibert

Symphonie concertante pour hautbois, finale « allegro brillante »

Pierre Pierlot (hautbois)

Association des concerts de chambre de Paris

Direction Fernand Oubradous

Pathé Enr. 1955

Georges Bizet

Symphonie en ut, 2e mvt « adagio »

Orchestre National de la RTF

Direction Charles Munch

Jules Goetgheluck (hautbois solo)

Adès Enr. 1964

Francis Poulenc

Sonate pour hautbois et piano, 1e mvt « Elégie »

Maurice Bourgue (hautbois)

Jacques Février (piano)

EMI Enr. 1973

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor pour hautbois et cordes en fa majeur K.370, 1e mvt

Michel Benet (hautbois)

Kenneth Silito (violon)

Tasso Adamopoulos (alto)

Roland Pidoux (violoncelle)

Calliope Enr. 1989

Georg Friedrich Haendel

Concerto pour hautbois en sol mineur, 1e mvt « grave »

Marcel Tabuteau (hautbois)

Orchestre de Philadelphie

Direction Eugene Ormandy

Sony Classical Enr. 1952

Jean Françaix

L’Horloge de Flore

John de Lancie (hautbois)

Orchestre Symphonique de Londres

Direction André Prévin

Sony Classical Enr. 1966

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour hautbois en ré majeur K.314, finale « allegretto »

Ray Still (hautbois)

Orchestre Symphonique de Chicago

Direction Claudio Abbado

DG Enr. 1985

Richard Strauss

Concerto pour hautbois, finale « allegro »

Lothar Koch (hautbois)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Herbert von Karajan

DG Enr. 1969

Robert Schumann

Romances op.94 n°1 en la mineur et 2 en la majeur pour hautbois et piano

Hansjörg Schellenberger (hautbois)

Rolf Koenen (piano)

Lorée Enr. 1995

Tommaso Albinoni

Concerto pour hautbois en ut majeur op.9 n°4, 1e mvt « allegro »

Deutsche Bach Solisten

Helmut Winschermann (hautbois et direction)

Nonesuch Enr. 1965

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n°1, 2e mvt « adagio »

Karl Mayrhofer (hautbois)

Jan Tomasow (violon)

Anton Heiler (clavecin)

Orchestre de chambre de l’Opéra de Vienne

Direction Felix Prohaska

Vanguard Enr. 1954