Le plus gros instrument de l’orchestre est le tuba et il est loin d’être le plus connu. Coup de projecteur sur la basse de la famille des cuivres, qui possède des ressources insoupçonnées, bien loin de se réduire au cliché de l’éléphant dans un magasin de porcelaine auquel on a trop vite fait de le réduire.

Programme musical

Générique

Prokofiev : Roméo et Juliette, « Danse »

Saint-Saëns : Samson et Dalila, air « Mon cœur s’ouvre à ta voix », trans pour tuba

Thomas Leleu (tuba)

Fondamenta. Enr. 2014

Berlioz : Symphonie fantastique, finale « Songe d’une nuit de sabbat »

Orchestre de Paris

Charles Munch (direction)

Tuba : Fernand Lelong

EMI. Enr. 1967

Berlioz : La Damnation de Faust, « Marche hongroise »

Orchestre National de Lille

Tuba : Hervé Brisse

Naxos. Enr. 2003.

Jean-Baptiste Arban : Etude de style n°6 pour saxhorn

Olivier Haas (saxhorn basse)

Ricercar

Manuel de Falla : Danse espagnole de La Vie brève, arrgt pour quatuor de saxhorns. Opus 333

Jean Daufresne, Vianney Desplantes, Corentin Morvan, Patrick Wibart

Klarthe. Enr. 2018.

Brahms : Symphonie n°2, finale « allegro con spirito »

Orchestre Philharmonique de Radio France

Marek Janowski (direction)

Tuba : Melvin Culbertson

Le Chant du monde. Enr. 1989.

Bruckner : Symphonie n°8, finale « feierlich »

Staatskapelle de Berlin

Daniel Barenboim (direction)

Tuba : Thomas Keller

DG. Enr. 2010.

Mahler : Symphonie n°2, finale « im Tempo des scherzo »

Orchestre Symphonique de Chicago

Georg Solti (direction)

Tuba : Arnold Jacobs

Decca. Enr. 1980.

Mahler : Symphonie n°1 « Titan », 3ème mvt « feierlich und gemessen »

Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam

Riccardo Chailly (direction)

Tuba : Donald Blakeslee

Decca. Enr. 1995.

Mahler : Symphonie n°6 « Tragique », scherzo

Orchestre Philharmonique de Berlin

Simon Rattle (direction)

Tuba : Alexander von Puttkamer

Berliner Philharmoniker. Enr. 2018.

Wagner : Siegfried, prélude de l’acte II

Orchestre Philharmonique de Vienne

Georg Solti (direction)

Tuba : Robert Tucci

Decca. Enr. 1963.

Wagner : Ouverture des Maîtres chanteurs de Nuremberg Orchestre Philharmonia

Otto Klemperer (direction

Tuba : Clem Lawton

Warner Classics. Enr. 1960.

Wagner : Ouverture des Maîtres chanteurs de Nuremberg

le même extrait au tuba seul par Gene Pokorny

Youtube ici

Hindemith : Sonate pour tuba et piano en si b M

Stéphane Labeyrie (tuba)

Laurent Wagschal (piano)

Indesens. Enr. 2018.

Stravinsky : Pétrouchka, « l’ours et le paysan »

Orchestre Philharmonique de New York

Pierre Boulez (direction)

Tuba : Joseph Novotny

Sony Classical. Enr. 1971.

Stravinsky : Le Sacre du printemps, « danse de la terre »

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Zubin Mehta (direction)

Tuba : Roger Bobo

Decca. Enr. 1967.

Respighi : Les Fontaines de Rome, « la fontaine de Trevi »

Orchestre Symphonique de Chicago

Fritz Reiner (direction)

Tuba : Arnold Jacobs

RCA. Enr. 1959

Respighi : Les Fontaines de Rome, « la fontaine de Trevi »

le même extrait au tuba seul par Gene Pokorny.

Youtube ici

Moussorgski : Les Tableaux d’une exposition, orchestration Ravel, « Bydlo »

Orchestre du Mariinsky de Saint-Pétersbourg

Valery Gergiev (direction)

Tuba : Nikolai Slepniov

Mariinsky. Enr. 2014.

Moussorgski : Les Tableaux d’une exposition, orchestration Ravel, « Bydlo »

Orchestre Philharmonique de Berlin

Simon Rattle (direction)

Tuba : Christhard Gössling

EMI. Enr. 2007.

Philip Wilby : Concerto pour euphonium, « Dance »

David Childs (euphonium

Orchestre National de la BBC du Pays de Galles

Bramwell Tovey (direction)

Chandos. Enr. 2014.

Gustav Holst : Les Planètes, « Mars »

Orchestre de Philadelphie

Eugene Ormandy (direction

Tuba : Abe Torchinsky

Sony Classical. Enr. 1975.

Holst : Les Planètes le même extrait depuis le pupitre de tuba par Mark Glover.

Youtube ici

Gershwin : Un Américain à Paris Orchestre Symphonique de Chicago

James Levine (direction)

Tuba : Gene Pokorny

DG. Enr. 1992.

Silvestre Revueltas : Sensemaya Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein (direction)

Tuba : Joseph Novotny

Sony Classical. Enr. 1963.

Prokofiev : Roméo et Juliette, « Capulets et Montaigus »

Orchestre Symphonique de Chicago

Riccardo Muti (direction)

Tuba : Gene Pokorny

CSO. Enr. 2013.

Prokofiev : Roméo et Juliette, « Capulets et Montaigus »

le même extrait au tuba seul par Gene Pokorny.

Youtube ici

Vaughan-Williams : Concerto pour tuba

John Fletcher (tuba)

Orchestre Symphonique de Londres

André Prévin (direction)

RCA. Enr. 1971

* "Au coeur de l’orchestre" est aussi le titre d’un livre de Christian Merlin paru aux Editions Fayard