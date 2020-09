Le trombone

Tard venu dans l’orchestre symphonique, cet héritier de la sacqueboute, avec sa coulisse, est placé à côté des trompettes, dont il compense le côté brillant et claironnant par sa sonorité sombre et moëlleuse. Focus sur le plus méconnu des cuivres.

Les Sacqueboutiers de Toulouse en 2016, © @Les Sacqueboutiers de Toulouse