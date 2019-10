Le mercato des orchestres

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation de l'émission :

Dmitri Chostakovitch

Symphonie n°5, 2e mvt « allegretto »

Violon solo : Malcolm Lowe

Orchestre Symphonique de Boston

Direction Andris Nelsons

DG (Enr. 2016)

Ludwig van Beethoven

Quatuor n°5, 1e mvt « allegro »

Quatuor de Cleveland :

William Preucil et Peter Salaff (violons), James Dunham (alto), Paul Katz (violoncelle)

Telarc (Enr. 1994)

Carl Maria von Weber

Concerto pour clarinette n°1, 1e mvt « allegro »

Andrew Marriner (clarinette)

Academy of St Martin in the Fields

Direction Neville Marriner

Philips (Enr. 1990)

Antonio Vivaldi

Concerto pour trompette en si bémol majeur RV 548, 2e mvt « largo » et 3e mvt « allegro »

Gabor Tarkövi (trompette)

Orchestre de chambre de la Radio bavaroise

Direction Radowan Szulc

Tudor (Enr. 2008)

Maurice Ravel

Sonate pour violon et piano en sol majeur, finale « perpetuum mobile »

Fedor Rudin (violon)

Florian Noack (piano)

Ars Produktion (Enr. 2017)

Richard Strauss

Concerto pour hautbois, 1er mvt « allegro moderato »

Ilyes Boufadden (hautbois)

Orchestre Symphonique de la Radio Slovène

Fichier Youtube

Alexandra Pakhmutova

Concerto pour trompette, finale « piu mosso »

Célestin Guérin (trompette)

Fiona Mato (piano)

Enregistrement France Musique du 18 mai 2019

Fichier Youtube

Jean Sibelius

Concerto pour violon, finale « allegro ma non tanto »

Petteri Iivonen (violon)

Orchestre Symphonique de Montréal

Direction Giancarlo Guerrero

Enregistré au Concours international de Montréal le 31 mai 2016

Ficher Youtube

Bela Bartok

Le Mandarin merveilleux

Cor solo : Katy Woolley

Orchestre Philharmonia

Direction Esa-Pekka Salonen

Signum (Enr. 2016)

Ralph Vaughan-Williams

Flos Campi, pour alto solo, chœur et orchestre, 6e partie « Pone me ut signaculum »

Teng Li (alto)

Orchestre Symphonique de Toronto

Direction Peter Oundjian

Chandos (Enr. 2017)

Robert Schumann

Adagio et allegro pour cor et piano

David Cooper (cor)

Anne-Marie McDermott (piano)

Enregistré à l’Université du Texas le 17 juin 2017

Fichier Youtube

Richard Wagner

L’Or du Rhin, la fin

Matthias Goerne (Wotan)

Michelle De Young (Fricka)

Kim Begley (Loge)

Eri Nakamura (Woglinde)

Aurhelia Varak (Wellgunde)

Hermine Haselböck (Flosshilde)

Trompette solo : Esteban Batallan

Orchestre Philharmonique de Hong Kong

Direction Jaap van Zweden

Naxos (Enr. 2015)

Sir Edward Elgar

Marche Pump and Circumstance n°1,

Arrangement pour cuivres par Didier Benetti

Romain Leleu, Cédric Dreger, Emmanuel Gheysens, Fabien Verwaerde, Maxime Fasquel (trompettes),

Sébastien Tuytten, Alexandre Collard (cors),

Nicolas Moutier, Jean-Philippe Navrez, Romain Simon (trombones),

Frédéric Potier (trombone basse),

Thomas Leleu (tuba).

Enregistré aux Victoires de la musique 2015

Fichier Youtube

Didier Benetti

Latitudes, 1er mvt « Madrid »

Emmanuel Curt (percussions)

Ensemble Latitudes

Direction Didier Benetti

Indesens (Enr. 2010)

Camille Saint-Saëns

Quatuor n°2 op.153, 1e mvt « allegro animato »

Quatuor Ellipse :

Lyodoh Kaneko, Young-Eun Koo (violons), Allan Swieton (alto), Marlène Rivière (violoncelle)

Ad Vitam

Fichier Youtube

Claude Debussy

Rêverie

Blaise Déjardin (violoncelle)

Enregistré le 2 octobre 2018

Fichier Youtube