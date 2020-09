Le mercato des maestros

Quelques-uns des plus grands orchestres du monde viennent tout juste ou sont sur le point de nommer leur nouveau directeur musical : choix décisif dans la vie d’un orchestre, et occasion de faire le point sur les chefs les plus recherchés du moment.

Cristian Măcelaru a été nommé directeur musical de l’Orchestre National de France ce 1er septembre 2020, © Adriane White