Le cor anglais n’est pas plus un cor qu’il n’est anglais… En complément de notre émission sur le hautbois, coup de projecteur sur ce hautbois grave, dont le son mélancolique et pénétrant a inspiré aux compositeurs certaines de leurs plus envoûtantes mélodies, en symphonique comme à l’opéra.

* "Au coeur de l’orchestre" est aussi le titre d’un livre de Christian Merlin paru aux Editions Fayardcor