Instrument à anche double comme le hautbois, il est la basse des bois. Goguenard ou bougon, le grand-père de Pierre et le Loup est aussi capable d’un lyrisme poignant. Coup de projecteur sur un instrument injustement méconnu, à l'origine d'une guerre franco-allemande.

Prokofiev : Roméo et Juliette, « Danse »

Mozart : Concerto pour basson, 1er mvt « allegro »

Gwydion Brooke (basson)

Royal Philharmonic Orchestra

Sir Thomas Beecham (direction)

EMI. Enr. 1960.

Prokofiev : Scherzo humoristique pour 4 bassons

Milan Turkovic

Daniele Damiano

Clélia Goldings

Richard Galler (bassons)

Koch Schwann. Enr. 1992.

Mozart : Sonate pour basson et violoncelle, 1er mvt « allegro »

Milan Turkovic (basson)

Tamas Varga (violoncelle)

Camerata. Enr. 2003.

Bizet : Carmen, entracte n°1

(1er basson : Jean Louchez, 2ème basson : André Dhellemmes)

Orchestre de l’Opéra-Comique

André Cluytens

Naxos. Enr. 1950.

Ravel : Alborada del Gracioso

René Plessier (basson)

Orchestre National de la RTF

André Cluytens (direction)

Warner. Enr. 1953.

Mozart : Concerto pour basson, le début

Günter Piesk (basson)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan (direction)

EMI. Enr. 1971.

Mozart : Concerto pour basson, le début

Paul Hongne (basson)

Orchestre Symphonique de Bamberg

Theodor Guschlbauer (direction)

Erato. Enr. 1968.

Ravel : Boléro André Sennedat (basson)Orchestre de Paris

Charles Munch (direction)

EMI. Enr. 1968.

Ravel : Boléro André Sennedat (basson)Orchestre de Paris

Daniel Barenboim (direction)

DG. Enr. 1981.

Saint-Saëns : Sonate pour basson et piano, 1er mvt « allegro moderato »

Maurice Allard (basson)

Annie d’Arco (piano)

Calliope. Enr. 1975.

Saint-Saëns : Sonate pour basson et piano, 2ème mvt « allegro scherzando »

Julien Hardy (basson)

Simon Zaoui (piano)

Klarthe. Enr. 2017

Saint-Saëns : Sonate pour basson et piano, 3ème et 4ème mvt « adagio » et « allegro moderato »

Marc Trénel (basson)

Pascal Godart (piano)

Indesens. Enr. 2009.

Stravinsky : Le Sacre du printemps, début

René Plessier (basson)

Orchestre National de l’ORTF

Pierre Boulez (direction)

Montaigne. Enr. 1963.

Stravinsky : Le Sacre du printemps, début

George Goslee (basson)

Orchestre de Cleveland

Pierre Boulez (direction)

Sony. Enr. 1970.

Poulenc : Trio pour piano, hautbois et basson, 1er mvt « presto »

Eric Le Sage (piano)

François Leleux (hautbois)

Gilbert Audin (basson)

RCA. Enr. 1998.

Poulenc : Trio pour piano, hautbois et basson, 2ème mvt « andante »

Alexandre Tharaud (piano)

Olivier Doise (hautbois)

Laurent Lefèvre (basson)

Naxos. Enr. 1995.

Poulenc : Trio pour piano, hautbois et basson, 3ème mvt « rondo »

Emmanuel Strosser (piano)

François Leleux (hautbois)

Jean-François Duquesnoy (basson)

Harmonia Mundi. Enr. 1994.

Vivaldi : Concerto pour basson RV 497, 1er mvt « allegro molto »

Gustavo Nunez (basson)

Academy of St Martin in the Fields

Pentatone. Enr. 2015.

Vivaldi : Concerto pour basson RV 497, 1er mvt allegro molto »

Alberto Grazzi (basson)

Zefiro

Alfredo Bernardini (direction)

Opus 111. Enr. 2004.

Donizetti : L’Elixir d’amour, air « Una furtiva lagrima »

Roberto Alagna (ténor)

Orchestre de l’Opéra de Lyon

Evelino Pido (direction)

Decca. Enr. 1996.

Beethoven : Symphonie n°9, finale

Stephan Schweigert (basson)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Simon Rattle (direction)

Berliner Philharmoniker. Enr. 2015.

Mozart : Concerto pour basson, 2ème mvt « andante ma adagio »

Bernard Garfield (basson)

Orchestre de Philadelphie

Eugene Ormandy (direction)

RCA. Enr. 1961.

Beethoven : Symphonie n°4, finale « allegro »

Josef Peters (basson)

Orchestre d’Etat bavarois

Carlos Kleiber (direction)

Orfeo. Enr. 1982.

Mozart : Les Noces de Figaro, ouverture

Dietmar Zeman, Michael Werba ou Stepan Turnovsky ! (basson)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Riccardo Muti (direction)

EMI. Enr. 1986.

Dukas : L’Apprenti-sorcier Maurice Allard, André Sennedat, André Dhellemmes, Paul Hongne (bassons)Orchestre du Théâtre national de l’Opéra de Paris

Manuel Rosenthal (direction)

Valois. Enr. 1958.

Berlioz : Symphonie fantastique, 4ème mvt « Marche au supplice »

Henri Helaerts, Henri Robert, Raymond Castellon, Jean Lancoux (bassons)

Orchestre de la Suisse romande

Ernest Ansermet (direction)

Decca. Enr. 1967.

Chostakovitch : Symphonie n°10, finale

Richard Svoboda (basson)

Orchestre Symphonique de Boston

Andris Nelsons (direction)

DG. Enr. 2015.

Stravinsky : L’Oiseau de feu, « berceuse »

Sol Schoenbach (basson)

Orchestre de Philadelphie

Eugene Ormandy (direction)

Philips. Enr. 1953.

Rimsky-Korsakov : Shéhérazade, « le récit du prince Kalender »

Mordechai Rechtman (basson)

Orchestre Philharmonique d’Israël

Zubin Mehta (direction)

CBS. Enr. 1987.

Tchaikovski : Symphonie n°6 « Pathétique », introduction « adagio »

Oleg Talypin (basson)

Orchestre Philharmonique de Léningrad

Evgeni Mravinsky (direction)

DG. Enr. 1960.

Chostakovitch : Symphonie n°9, 4ème mvt « largo » et début du finale

Stepan Turnovsky (basson)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Leonard Bernstein (direction)

DG. Enr. 1985.

Mozart : Concerto pour basson, finale « rondo »

Klaus Thunemann (basson)

Orchestre de Chambre de Zurich

Edmond de Stoutz (direction)

Clavès. Enr. 1982.

* "Au coeur de l’orchestre" est aussi le titre d’un livre de Christian Merlin paru aux Editions Fayard