Le baroque avant le baroque

L’an dernier, nous vous avons proposé un panorama des orchestres baroques, des fondateurs jusqu’à aujourd’hui. Mais avant que les « baroqueux » imposent les instruments anciens, on jouait déjà la musique baroque : retour sur l’époque des pionniers.

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Jean-Sébastien Bach

Toccata et fugue en ré mineur pour orgue, orchestration de Leopold Stokowski

Orchestre de Philadelphie

Direction : Yannick Nézet-Séguin

DG. Enr. 2013.

Georg Friedrich Haendel

Jules César, acte I, scène 9, air de César « Va tacito e nascosto »

Dietrich Fischer-Dieskau (baryton)

Orchestre Symphonique de la radio de Berlin

Direction : Karl Böhm

DG. Enr. 1960

Georg Friedrich Haendel

Le Messie, « Hallelujah », orchestration d’Eugene Goossens

Royal Philharmonic Orchestra

Direction : Sir Thomas Beecham

EMI. Enr. 1959.

Claudio Monteverdi

Le Couronnement de Poppée, « Sinfonia »

Orchestre de l’English National Opera

Direction : Raymond Leppard

Chandos. Enr. 1971

Claudio Monteverdi

Le Couronnement de Poppée, « Sinfonia »

Concerto Vocale

Direction : René Jacobs

Harmonia Mundi. Enr. 1990.

Georg Friedrich Haendel

Concerto grosso en si bémol majeur op.3 n°1, « allegro »

Academy of St Martin in the Fields

Direction : Neville Marriner

Philips. Enr. 1981.

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, prologue, « La gloire vous appelle »

Rita Gorr (Bellone)

Chœur et Orchestre de l’Opéra de Paris

Direction : Louis Fourestier, avec l’annonce du speaker de la RTF

Malibran Music. Enr. 1954

Jean-Philippe Rameau

Platée, scène finale

Michel Sénéchal (Platée), Janine Micheau (la Folie), Jacques Jansen (Cithéron)

Chorale Elisabeth Brasseur

Société des concerts du conservatoire

Direction : Hans Rosbaud

EMI. Enr. 1956

André Campra

L’Europe galante

Ensemble orchestral de l’Oiseau-Lyre

Direction : Roger Désormière

Lys. Enr. 1939.

Georg Friedrich Haendel

Water Music, suite n°2, « Alla Hornpipe »

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Pierre Boulez

Sony Classical. Enr. 1974

Antonio Vivaldi

L’estroarmonico op.3, Concerto en ré majeur RV 549 pour 4 violons, violoncelle et cordes, 1emvt « allegro »

Monique Frasca-Colombier, Marthe Tercieux, Yvon Carracilly, Françoise Onfroy (violons), Michel Renard (violoncelle)

Orchestre de chambre Paul Kuentz.

Club national du disque. Enr. 1961.

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum, prélude

Orchestre Jean-François Paillard

Direction : Louis Martini

Erato. Enr. 1963.

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum, prélude

La Fenice

Les Agrémens

Direction : Jean Tubéry

Alpha. Enr. 2013

Musique au Camp du drap d’or : « La Poste » de TielmanSusato et « Hélas Madame » de Henry VIII roi d’Angleterre.

FlorilegiumMusicum de Paris

Les cuivres de La Grande Ecurie

CBS. Enr. 1972.

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour 4 pianos en la mineur BWV 1065, « allegro »

Michel Béroff, Jean-Philippe Collard, Gabriel Tacchino, Bruno Rigutto (pianos)

Ensemble Orchestral de Paris

Direction : Jean-Pierre Wallez

EMI. Enr. 1980.

Jean-Sébastien Bach

Passion selon St Matthieu, chœur d’introduction

Singakademie

Petits Chanteurs et Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Wilhelm Furtwängler

EMI. Enr. 1954.

Jean-Sébastien Bach

Magnificat

Chœur du Deutsche Oper de Berlin

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Herbert von Karajan

DG. Enr. 1978.

Jean-Sébastien Bach

Passion selon St Matthieu, air « Mache dichmeinHerze rein »

Dietrich Fischer-Dieskau (baryton)

Orchestre Bach de Munich

Direction : Karl Richter

Hänssler, collection Profil. Enr. 1959.

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n°3, 1emvt « allegro moderato »

Orchestre de Chambre de Stuttgart

Direction : Karl Münchinger

Pearl. Enr. 1949

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n°3, 1emvt « allegro moderato »

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Wilhelm Furtwängler

DG. Enr. 1930.

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n°3, 1emvt « allegro moderato »

Musica Antiqua Köln

Direction : Reinhard Goebel

Archiv Produktion. Enr. 1986.

Antonio Vivaldi

Concerto pour basson RV 484, 1emvt « allegro poco »

Maurice Allard (basson)

I SolistiVeneti

Direction : Claudio Scimone

Erato. Enr. 1974.

Antonio Vivaldi

Les Quatre saisons, « Le Printemps »

Concerto en mi majeur op.8 n°1 RV 269, 1emvt « allegro »

Felix Ayo (violon)

I Musici

Philips. Enr. 1959.

