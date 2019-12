La trompette

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation de l'émission :

Jean-Sébastien Bach

Magnificat

Gabrieli Consort and Players

Paul McCreesh

Trompettes naturelles : David Henry, David Vanryne, Michael Harrison

Archiv Produktion.

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°2

Jean-François Madeuf (trompette naturelle)

La Petite bande

Sigiswald Kuijken

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 51 « Jauchzet Gott in allen Landen »

Edith Mathis (soprano), Pierre Thibaud (trompette)

Orchestre Bach de Munich

Karl Richter

DG.

Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie, acte I, scène 4

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski

Trompette naturelle : Jean-Baptiste Lapierre

Archiv Produktion.

Robert Schumann

Symphonie n°2, début du 1e mvt.

Orchestre Philharmonique de Berlin

Claudio Abbado

Berliner Philharmoniker Recordings

Gioacchino Rossini

Ouverture de Guillaume Tell, dernière partie

Orchestre Symphonique de la NBC

Arturo Toscanini

Trompettes : Harry Glantz et Frank Falcone

RCA

Antonio Vivaldi

Concerto en ut majeur RV 537pour deux trompettes

Maurice André et Marcel Lagorce (trompettes)

I Solisti Veneti

Claudio Scimone

Erato

Giuseppe Verdi

Aida, marche de l’acte II

Orchestre de l’Opéra de Rome

Georg Solti

Decca

Ludwig van Beethoven

Fidelio, acte II, « Er sterbe »

Gwyneth Jones (Léonore), James King (Florestan), Theo Adam (Pizarro), Franz Crass (Rocco), Peter Schreier (Jaquino)

Staatskapelle de Dresde

Karl Böhm

DG

Gaetano Donizetti

Don Pasquale, acte II, scène 1, introduction

Orchestre Philharmonia

Riccardo Muti

Trompette : John Wallace

EMI

Benjamin Britten

Fanfare for Edmundsbury

Philip Jones, John Wilbraham, Michael Laird (trompettes)

Decca

Gustav Mahler

Symphonie n°5, 1e mvt « Marche funèbre »

Orchestre Symphonique de Chicago

Georg Solti

Trompette solo : Adolph Herseth

Decca

Richard Wagner

Parsifal, début du Prélude

Orchestre Philharmonique de Vienne

Karl Böhm

Trompette solo : Adolf Holler ? Walter Singer ? Joseph Pomberger ?

DG

Richard Strauss

Symphonie alpestre, « sur le glacier »

Orchestre Symphonique de la radio bavaroise

Mariss Jansons

Trompette solo : Hannes Läubin. BR Klassik.

Richard Strauss

solo de trompette de la Symphonie alpestre

Jonathan Clarke

Démonstration d’untriple contre solpar Jake Ball



Georg Philipp Telemann

Concerto pour trompette n°1 en ré majeur TWV 51, 1e mvt « adagio »

Matthias Höfs (trompette)

Deutsche Kammerphilharmonie

Berlin Classics

Piotr Tchaikovski

Le Lac des cygnes, « danse napolitaine »

Orchestre du Mariinsky de Saint-Pétersbourg

Valery Gergiev

Trompette solo : Tymur Martinov

Decca.

Piotr Tchaikovski

Symphonie n°4, 1e mvt

Orchestre Philharmonique de Léningrad

Yevgeny Mravinski

DG

Alexandre Scriabine

Le Poème de l’extase

Orchestre Philharmonique de New York

Dimitri Mitropoulos

Trompette solo : William Vacchiano

Sony Classical

Modest Moussorgski

Tableaux d’une exposition : « Promenade » & « Samuel Goldenberg et Schmuyle »

Orchestre Philharmonique de New York

Zubin Mehta

Trompette solo : Phil Smith

Sony Classical

Arthur Honegger

Symphonie n°2, finale

Orchestre de la Suisse romande

Ernest Ansermet

Trompette solo : Paolo Longinotti ou Michel Cuvit ?

Decca

Maurice Ravel

Concerto pour piano en sol, début du 1e mvt

Nicole Henriot (piano)

Orchestre Symphonique de Boston

Charles Munch

Trompette solo : Roger Voisin

RCA

Igor Stravinsky

Pétrouchka, « danse de la ballerine » et « valse »

Orchestre Symphonique de Boston

Pierre Monteux

Trompette solo : Roger Voisin

RCA

Igor Stravinsky

L’Histoire du soldat, « marche du soldat »

Marcel Darrieux (violon), Boussagol (contrebasse), Emile Godeau (clarinette), Gustave Dhérin (basson), Eugène Foveau (trompette), Raphaël Delbos (trombone), Jean-Paul Morel (percussion)

dir. Igor Stravinsky

Vogue

Joseph Haydn

Concerto pour trompette en mi bémol majeur, 2e mvt « andante »

Roger Delmotte

Collegium Academicum de Genève

Robert Dunand

Guilde internationale du disque

Camille Saint-Saëns

Septuor, « gavotte et finale »

Marc Bauer (trompette), Jean-François Heisser (piano), Jacques Duhem et Luc Héry (violons), Raymon Glatard (alto), Carlos Dourthé (violoncelle), Gabin Lauridon (contrebasse)

Erato

Henri Tomasi

Suite pour 3 trompettes, « lento égéen »

Eric Aubier, Frédéric Mellardi, Alexandre Baty (trompettes)

Indesens

Charles Gounod

Faust, scène kermesse

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Paris

André Cluytens

Cornet solo : Louis Ménardi

EMI

Serge Prokofiev

Lieutenant Kijé, « le mariage de Kijé »

Orchestre de Cleveland

George Szell

Cornet solo : Bernie Adelstein

Sony Classical

Gusatv Mahler

Symphonie n°3, 3e mvt « comodo scherzando »

Orchestre Symphonique de la radio bavaroise

Bernard Haitink

Cor de postillon solo : Martin Angerer

BR Klassik

George Gershwin

Concerto pour piano en fa, 2e mvt « adagio »

Philippe Entremont (piano)

Orchestre de Philadelphie

Eugene Ormandy

Trompette solo : Gilbert Johnson

Sony Classical

Johann Nepomuk Hummel

Concerto pour trompette, finale

Reinhold Friedrich (trompette)

Academy of St Martin in the Fieldsµ

Neville Marriner

Capriccio

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°2, finale

Giuliano Sommerhalder (trompette), Sebastian Breuninger (violon), Henrik Wahlgren (hautbois)

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Riccardo Chailly

Decca