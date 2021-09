La saison des transferts

Comme à chaque début de saison, Au Cœur de l’orchestre fait le point sur les nouveaux arrivants et, malheureusement, les départs, qui font des orchestres un organisme en perpétuelle mutation.

Programmation musicale :

Nino Rota

La Strada, suite pour orchestre, « Solitudine e pianto di Zampano »

Orchestre de la Scala de Milan

Direction Riccardo Muti

(trompette solo : Giuseppe Bodanza)

Decca (Enr. 1994)

Piotr Tchaikovski

Le Lac des cygnes, acte II, « Pas d’action »

Orchestre Symphonique de la radio de Moscou

Direction Vladimir Fedosseev

(violon solo : Nikolai Gatilov, violoncelle solo : Victor Simon)

Audiophile Classics (Enr. 1985)

Henri Dutilleux

Quatuor « Ainsi la nuit », 1e mvt « Nocturne : libre et souple »

Quatuor Via Nova

(Jean Mouillière et Jean-Pierre Sabouret, violons, Claude Naveau, alto, Jean-Marie Gamard, violoncelle)

Erato (Enr. 1982)

Johannes Brahms

Sonate en fa mineur op.120 n°1 pour alto et piano : 2e mvt, « andante, un poco adagio »

Laurent Verney (alto)

Nicholas Angelich (piano)

Harmonia Mundi (Enr. 1995)

Richard Wagner

Wesendonk Lieder, « Im Treibhaus »

Waltraud Meier (mezzo)

Ana Bela Chavès (alto)

Orchestre de Paris

Direction Daniel Barenboim

Erato (Enr. 1988)

César Franck

Sonate pour violon et piano, 1e mvt « allegretto ben moderato »

Roland Daugareil (violon Stradivarius Txinka, 1708)

Tamara Elizbarashvili (piano)

Concert du 20 mars 2013 à Groningen

Camille Saint-Saëns

Septuor en mi bémol majeur op.65 « préambule »

Marc Bauer (trompette), Jacques Duhem et Luc Héry (violons), Raymond Glatard (alto), Carlos Dourthé (violoncelle), Gabin Lauridon (contrebasse), Jean-François Heisser (piano)

Erato (Enr. 1991)

Javier Alvarez

Jardines con palmera, pour percussion et orchestre

Florent Jodelet (percussion)

Orchestre National de France

Direction Didier Benetti

Casete (Enr. 2012)

Ludwig van Beethoven

Septuor, 5e mvt « scherzo »

Leonidas Kavakos (violon), Wien Xiao Zheng (alto), Hanno Simons (violoncelle), Heinrich Braun (contrebasse), Christopher Corbett (clarinette), Marco Postinghel (basson), Eric Terwilliger (cor)

Sony Classical (Enr. 2019)

Karol Szymanowski

Concerto pour violon n°2, 1e mvt « moderato molto e tranquillo »

Daniel Stabrawa (violon)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Simon Rattle

Concert du 27 février 2016 enregistré à la Philharmonie de Berlin

Diffusion de cet extrait, avec l’aimable autorisation de la Digital Concert Hall

Ludwig van Beethoven

Variations en ut majeur sur ' Là ci darem la mano 'de Mozart pour deux hautbois et cor anglais

Alexei Ogrintchouk et Nicoline Alt (hautbois)

Miriam Pastor (cor anglais)

Bis (Enr. 2019)

Eric Tanguy

Further, pour flûte traversière

Silvia Careddu (flûte)

Transart (Enr. 2003)

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n°2, 2e mvt « adagio sostenuto »

Benjamin Grosvenor (piano)

Orchestre National de France

Direction Cristian Macelaru

(clarinette solo : Carlos Brieto Ferreira)

Concert du 24 septembre 2020

Camille Saint-Saëns

Sonate pour basson et piano op.168, 2e mvt.

Marie Boichard (basson)

Annie Audin (piano)

(Enr. 2020)

Leopold Mozart

Concerto en ré majeur pour trompette et orchestre, 1e mvt « adagio »

David Guerrier (trompette)

Ensemble Orchestral de Paris

Direction John Nelson

Virgin Classics (Enr. 2005)

Pascal Dusapin

Attacca, pour 2 trompettes et timbalier

Célestin Guérin et Javier Rossetto (trompettes)

Rodolphe Théry (timbales)

Concert du 2 février 2021 à l’Auditorium de la Maison de la radio et de la musique

Jean Françaix

Divertimento pour basson et quintette à cordes, 1e mvt « vivace »

Lola Descours (basson)

Octuor de France

Indesens (Enr. 2012)

Ottorino Respighi

Danses et airs antiques, 4e mvt

Orchestre de l’Opéra national de Lorraine

Direction Marta Gardolinska

Concert du 4 février 2021 à la salle Poirel de Nancy

Ralph Vaughan-Williams

Symphonie n°4 en fa mineur, 3e mvt « scherzo »

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Antonio Pappano

LSO Live (Enr. 12.12.2009)

