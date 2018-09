La répétition

En assistant à un concert symphonique, on a tendance à oublier qu’il a été précédé par des heures de répétition au cours desquelles le profil général et les détails de l’interprétation ont été (plus ou moins…) mis au point. On poussera aujourd’hui la porte de la cuisine pour assister à la préparation du repas.

Programme musical

Générique:

Prokofiev : Roméo et Juliette, « Danse »

Répétition de la Symphonie n°36 « Linz » de Mozart, 1er mvt « adagio-allegro spiritoso »

Columbia Symphony Orchestra

Bruno Walter (direction)

Sony Classical. Enr. 1955

Nino Rota / Federico Fellini (réal) : Prova d’orchestra, " I Gemelli allo specchio" (BOF). Enr. 1978.

CAM 74321 10792 2

Répétition de Mort et Transfiguration de Strauss

NBC Symphony Orchestra

Arturo Toscanini (direction)

Enr. 1953.

Répétition de L’Art de la fugue de J-S Bach

Ensemble instrumental contemporain de Paris

Hermann Scherchen (direction)

Kfilms/INA. Enr. 1967. DVD « Les Grandes répétitions"

Wagner : Le Crépuscule des dieux, acte III.

Astrid Varnay (soprano)

Orchestre du Festival de Bayreuth

Hans Knappertsbusch (direction)

Walhall WLCD 0249 Enr. 1955.

Répétition de La Valse de Ravel

Boston Symphony Orchestra

Charles Munch (direction)

Enr. 1962. Youtube « La Valse (rehearsal / excerpts 1 ».

Ravel : La Valse

Boston Symphony Orchestra

Charles Munch (direction)

Boston Symphony BSO CB 103 / 4Enr. 1962.

Répétition de l’Alborada del Gracioso de Ravel

Orchestre National de France

Leonard Bernstein (direction)

Warner Classics. Enr. 1979.

Répétition de la Symphonie n°5 de Mahler

Orchestre Philharmonique de Vienne

Leonard Bernstein (direction)

DVD DG. Enr. 1972.

Répétition de Déserts d’Edgard Varèse

Orchestre du Domaine Musical

Bruno Maderna (direction)

Kfilms/INA. Enr. 1966. DVD

Répétition de l’Ouverture de la Chauve-Souris de J. Strauss

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

Carlos Kleiber (direction)

Enr. 1970. Youtube

Strauss : Ouverture de la Chauve-Souris

Orchestre Philharmonique de Vienne

Carlos Kleiber (direction)

CBS M2XK 45 564.Enr. 1989.

Répétition de la Symphonie fantastique de Berlioz, 1er mvt « Rêveries-Passions »

Orchestre de la Suisse Romande

Ernest Ansermet (direction)

DECCA 4807914

Répétition des Trois pièces op.6 d’Alban Berg

Orchestre Philharmonique de Vienne

Pierre Boulez (direction)

Enr. 1998. Youtube (Pierre Boulez with the Vienna Philharmonic Orchestra 1/3)

Mahler : Symphonie n°9, 3ème mvt « Rondo-Burleske »

Orchestre Philharmonique de Berlin

Claudio Abbado (direction)

Deutsche Grammophon DGG 4716242. Enr. 1999.

* "Au coeur de l’orchestre" est aussi le titre d’un livre de Christian Merlin paru aux Editions Fayard.