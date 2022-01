La préhistoire de l'orchestre

L'orchestre symphonique est une invention du XIXe siècle. Mais des chapelles princières aux écuries royales, en passant par les premières sociétés indépendantes comme Le Concert spirituel, il existait déjà des orchestres.

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale :

William Byrd

Pavane « Belle qui tiens ma vie »

Capriccio Stravagante

Direction Skip Sempé

Paradizo (Enr. 1997)

Pierre Attaingnant (éditeur) :

Messe pour le camp du drap d’or, « Pavanes »

Doulce Mémoire

Direction Denis Raisin-Dadre

Zig Zag Territoires (Enr. 2014)

Michel Richard Delalande

Deitatis Majestatem

Ensemble Aedes

Le Poème Harmonique

Direction Vincent Dumestre

Alpha (Enr. 2017)

Jean-Baptiste Lully

Concert donné au souper du Roy, « Passacaille »

Musica Florea

Direction Marek Stryncl

MBF (Enr. 2007)

Jean-Philippe Rameau

Castor et Pollux, acte V, scène 6, « Chaconne »

Ensemble Pygmalion

Direction Raphaël Pichon

Harmonia Mundi (Enr. 2014)

Francesco Cavalli

Giasone, acte I, scène 15, air Médée « dell’antro magico »

Mariana Flores (soprano)

Cappella Mediterranea

Direction Leonardo Garcia Alarcon

Ricercar (Enr. 2014)

Antonio Vivaldi

Concerto en fa majeur RV 569 « Per l’orchestra di Dresda », 1e mvt « allegro »

Zefira Valova (violon principal)

Les Ambassadeurs

Direction Alexis Kossenko

Alpha (Enr. 2012)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 211 « du Café », Choral « Die Katze lässt das Mausen nicht »

Barbara Bonney (soprano)

Christoph Prégardien (ténor)

David Wilson-Johnson (baryton)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Direction Gustav Leonhardt

Philips (Enr. 1994)

Arcangelo Corelli

Concerto grosso op.6 n°8 « La nuit de Noël », 1e et 2e mvts « vivace-grave, allegro »

Concerto Italiano

Direction Rinaldo Alessandrini

OPUS 111 (Enr. 1996)

Marie-Alexandre Guenin

Symphonie en ré mineur op.4 n°3, 2e mvt « andante »

Concert de la Loge

Direction Julien Chauvin

Aparté (Enr. 2017)

Johann Stamitz

Symphonie en sol majeur

Concerto Köln

Teldec (Enr. 1999)

Felix Mendelssohn

Symphonie n°3 « Ecossaise », « allegro vivacissimo et allegro maestoso assai »

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction Herbert Blomstedt

Querstand (Enr. 2004)

Joseph Haydn

Symphonie n°44 « Funèbre », finale « presto »

Orchestra of the Age of Enlightenment

Direction Frans Brüggen

Decca (Enr. 1998)

Jean-Chrétien Bach

*Symphonie en ré majeur op.18 n°4, « andante »

*Orchestre de Chambre néerlandais

Direction David Zinman

Newton (Enr. 1975)

Haydn

Symphonie n°98, 1e mvt

Orchestre de Cleveland

Direction George Szell

CBS (Enr. 1969)

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°3 « Héroïque », 3e mvt « scherzo »

Société des Concerts du Conservatoire

Direction Carl Schuricht

EMI (Enr. 1957)