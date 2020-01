La harpe dans l'orchestre

Elle se voit de loin, avec sa forme ouvragée et ses matériaux nobles, mais on la connaît mal, au point de ne pas savoir dans quelle famille la classer. Une émission pour en finir avec le cliché selon lequel la harpe passe la moitié du temps à s’accorder, et l’autre moitié à jouer faux…

Harpes sur fond de rideau d'opéra, © Getty / Gina Pricope