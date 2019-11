La clarinette

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation de l'émission :

Wolfgang Amadeus Mozart

La Clémence de Titus, air de Sesto « Parto parto »

Teresa Berganza (mezzo)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Istvan Kertesz

Clarinette solo : Alfred Prinz

Decca. Enr. 1967

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°1, 2e mvt « largo »

Murray Perahia (piano)

Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Bernard Haitink

Clarinette solo : George Pieterson

CBS. Enr. 1985

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°4, 2e mvt « adagio »

Orchestre de Cleveland

Direction : George Szell

Clarinette solo : Robert Marcellus

Sony. Enr. 1963

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°6 « Pastorale », 2e mvt « Scène au bord du ruisseau »

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Herbert von Karajan

Clarinette solo : Karl Leister

Testament. Enr. 1972

Johannes Brahms

Quintette pour clarinette et cordes, 3e mvt « andantino »

Karl Leister (clarinette)

Quatuor Amadeus

DG. Enr. 1966

Franz Schubert

Symphonie n°8 « Inachevée »

Orchestre Symphonique de Boston

Direction : Sir Colin Davis

Clarinette solo : Harold Wright

Philips. Enr. 1981.

Franz Schubert

Le Pâtre sur le rocher

Benita Valente (soprano)

Leon Fleisher (piano)

Harold Wright (clarinette)

Sony. Enr. 1960

Carl Maria von Weber

Ouverturedu Freischütz

Orchestre Symphonique de la radio bavaroise

Direction : Rafael Kubelik

Clarinette solo : Eduard Brunner

Decca. Enr. 1979

Hector Berlioz

Symphonie fantastique, 3e mvt « Scène aux champs »

Orchestre National de la RTF

Direction : André Cluytens

Clarinette solo : Maurice Cliquennois

Warner Classics. Enr. 1955

Charles Gounod

Faust, prélude de l’acte III

Orchestre du Théâtre national de l’Opéra de Paris

Direction : André Cluytens

Clarinette solo : François Etienne

EMI. Enr. 1953

Giuseppe Verdi

Ouverture de la Force du destin

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Antal Dorati

Clarinette solo : Gervase de Peyer

Mercury. Enr. 1957

Giacomo Puccini

Air de Mario « E lucevan le stelle »

Salvatore Licitra (ténor)

Orchestre de la Scala de Milan

Direction : Riccardo Muti

Clarinette solo : Fabrizio Meloni

Sony. Enr. 2000

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette pour clarinette et cordes, 1e mvt « allegro »

Reginald Kell (clarinette)

Fine Arts Quartet

Decca. Enr. 1951

Johannes Brahms

Symphonie n°1, 3e mvt « un poco allegretto e grazioso »

Orchestre Symphonique de Chicago

Direction : Sir Georg Solti

Clarinette solo : Larry Combs

Decca. Enr. 1980

Johannes Brahms

Symphonie n°3, 2e mvt « andante »

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Wilhelm Furtwängler

Clarinette solo : Alfred Bürkner

Audite. Enr. 1949

Johannes Brahms

Symphonie n°3, 2e mvt « andante »

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Bruno Walter

Clarinette solo : Leopold Wlach

Andante. Enr. 1936

Louis Spohr

Concerto pour clarinette n°1, 2e mvt « rondo »

Andreas Ottensamer (clarinette)

Orchestre Philharmonique de Rotterdam

Direction : Yannick Nézet-Séguin

DG.

Johannes Brahms

Symphonie n°4, 2e mvt « andante »

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Carlo-Maria Giulini

Clarinettes : Peter Schmidl et Alfred Prinz ou Hans Hindler ou Norbert Täubl

DG. Enr. 1989

Piotr Tchaikovski

Symphonie n°5, 1e mvt « andante »

Orchestre Philharmonique de Léningrad

Direction : Evgeni Mravinsky

Clarinette : Vladimir Krasavin et ? DG. 1960

Nikolai Rimsky-Korsakov

Shéhérazade, 2e mvt « le récit du prince Kalender »

Orchestre de Cleveland

Direction : Lorin Maazel

Decca. Enr. 1977

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n°2, 2e mvt « adagio sostenuto »

Andrei Gavrilov (piano)

Orchestre de Philadelphie

Direction : Riccardo Muti

Clarinette solo : Anthony Gigliotti

EMI. Enr. 1989

Serge Rachmaninov

Symphonie n°2, 3e mvt « adagio »

Orchestre de l’Académie Sainte-Cécile de Rome

Direction : Antonio Pappano

Clarinette solo : Alessandro Carbonare

EMI. Enr. 2010

Jean Sibelius

Symphonie n°1, 1e mvt « andante ma non troppo »

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Leonard Bernstein

Clarinette solo : Stanley Drucker

Sony. Enr. 1967

George Gershwin

Rhapsody in Blue

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein : piano et direction

Clarinette solo : Stanley Drucker

CBS.

Maurice Ravel

Ma mère l’Oye, « Les entretiens de la belle et de la bête »

Orchestre Symphonique de Boston

Direction : Charles Munch

Clarinette solo : Gino Cioffi

RCA. Enr. 1958

Francis Poulenc

Sonate pour clarinette et piano, 1e mvt « allegro tristamente »

Philippe Berrod (clarinette)

Emmanuel Strosser (piano)

Indesens. Enr. 2010

Francis Poulenc

Sonate pour clarinette et piano, 2e mvt « romance »

Pascal Moraguès (clarinette)

Pascal Rogé (piano)

Urlicht Audiovisuel. Enr. 2013

Francis Poulenc

Sonate pour clarinette et piano, finale « allegro con fuoco »

Nicolas Baldeyrou (clarinette)

Vahan Mardirossian (piano)

Conservatoire de Paris. Enr. 2000

Bela Bartok

Le Mandarin merveilleux, « premier jeu de séduction »

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Claudio Abbado

Clarinette solo : Jack Brymer

DG. Enr. 1982

Zoltan Kodaly

Danses de Galanta

Orchestre Symphonique de Chicago

Direction : Seiji Ozawa

Clarinette solo : Clark Brody

RCA. Enr. 1969

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour clarinette, 1e mvt « allegro »

Patrick Messina (clarinette)

Orchestre National de France

Direction : Riccardo Muti

Radio France. Enr. 14.4.2007

