Etre musicien d’orchestre est un métier à part entière, qui n’a rien à voir avec le fait de jouer en récital ou d’être soliste d’un concerto. Se fondre dans le collectif exige d’avoir parfaitement fait sienne sa place et sa fonction, musicalement et psychologiquement : on appelle cela « avoir la chaise ».

Programme musical

Wagner : Chevauchée des Walkyries Orchestre Symphonique de la Radio bavaroise

Mariss Jansons (direction)

Sony Enr. 2009

Orchestra !, DVD

Georg Solti & Dudley Moore (présentation)

R. Strauss : Don Juan op 20

Georg Solti (direction)

Decca

Successivement : tutti, les cordes, les bois, les cuivres, les percussions

Rossini : Guillaume Tell, ouverture

Orchestre Philharmonia

Carlo Maria Giulini (direction)

Warner Classics

Enr. 1962

Ravel : Boléro

Société des concerts du conservatoire

André Cluytens (direction)

EMI Enr. 1962

Verdi : Don Carlo, air de Philippe II « Ella giammai m’amò »

Nicolai Ghiaurov (Philippe II)

Orchestre de l’Opéra de Vienne

Horst Stein (direction)

Orfeo Enr. 1970

Mozart : Concerto pour piano n°23 K 488, finale « allegro assai »

Murray Perahia (piano et direction)

English Chamber Orchestra

Sony

Bruckner : Symphonie n°7, « adagio »

Staatskapelle de Dresde

Eugen Jochum (direction)

EMI. Enr. 1976

Ravel : Concerto pour piano en sol, 1er mvt « Allagramente »

Jean-Yves Thibaudet (piano)

Orchestre Symphonique de Montréal

Charles Dutoit (direction)

Decca. Enr. 1995

Mahler : Symphonie n°1 « Titan », 3ème mvt « Feierlich und gemessen »

Orchestre Symphonique de Chicago

Carlo Maria Giulini

EMI. Enr. 1971.

Bottesini : Concerto pour contrebasse en fa dièse m, « andante » et « allegro con fuoco »

Jean-Marc Rollez (contrebasse)

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Claude Bardon (direction)

REM

Bach : Cantate BWV 82 « Ich habe genug »

Hans Hotter (baryton)

Sidney Sutcliffe (hautbois)

Orchestre Philharmonia

Geraint Jones (direction)

EMI. Enr. 1950.

Debussy : La Mer, « De l’aube à midi sur la mer »

Orchestre National de France

Seiji Ozawa (direction)

Ina/Radio France Enr. 1984.

Glinka : Ouverture de Ruslan et Ludmila Orchestre Philharmonique de Léningrad

Evgeny Mravinsky (direction)

Erato. Enr. 1981.

Strauss : Till Eulenspiegel Orchestre Philharmonique de Vienne

Fritz Reiner (direction)

Decca. Enr. 1956.

* "Au coeur de l’orchestre" est aussi le titre d’un livre de Christian Merlin paru aux Editions Fayard.