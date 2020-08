L’orchestre réinventé ?

Depuis six mois, le monde de l’orchestre est confronté à l’un des plus grands défis de l’histoire : se réinventer pour continuer à exister pendant la paralysie de la vie musicale en temps de pandémie.

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°6 « Pastorale », finale « allegretto »

Orchestre de Philadelphie

Direction Yannick Nézet-Séguin

Concert donné au Verizon Hall de Philadelphie le 12.3.2020



Maurice Ravel

Boléro, arrangement Didier Benetti

Orchestre National de France

Concert enregistré en mars 2020



Charlie Chaplin

Les Temps modernes, « Love Theme », arrangement Timothy Brock

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Mikko Franck

Concert enregistré en avril 2020

François Devienne

Quatuor pour basson et cordes op.73 n°1, 1e mvt « allegro spiritoso »

Jean-François Duquesnoy (basson) et sa famille

Concert enregistré en avril 2020



Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n°1 BWV 1007, « prélude »

John Sharp (violoncelle)

Concert enregistré le 25.7.2020



Arvo Pärt

Fratres

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Kirill Petrenko

Concert enregistré à la Philharmonie de Berlin le 1.5.2020



Antonin Dvorak

Largo de la Symphonie du nouveau monde, arrangement de Radek Baborak pour ensemble de 11 cors

Cornistes de la Philharmonie tchèque

Concert enregistré au Rudolfinum de Prague le 25.4.2020



Richard Wagner

Siegfried-Idyll

Musiciens de l’Orchestre de Paris :

Philippe Aïche et Anne-Sophie Le Rol (violons), Nicolas Carles (alto), Emmanuel Gaugué (violoncelle), Ulysse Vigreux (contrebasse), Vincent Lucas (flûte), Rémi Grouiller (hautbois), Philippe Berrod et Arnaud Leroy (clarinettes), Giorgio Mandolesi (basson), Benoît de Barsony et Jérôme Rouillard (cors), Célestin Guérin (trompette).

Concert enregistré le 7.5.2020 (sur le site de la Philharmonie de Paris)

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°9, finale

Sonya Yoncheva (soprano), Marie-Claude Chappuis (alto), Mauro Peter (ténor), Manuel Walser (basse)

Chœur du Grand Théâtre de Genève

Orchestre de la Suisse romande

Direction Jonathan Nott

Concert enregistré au Victoria Hall de Genève le 11.6.2020

Richard Strauss

Métamorphoses

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Kent Nagano

Concert enregistré à l’Auditorium de la Maison de la Radio le 6.6.2020

Bohuslav Martinu

Double concerto pour deux orchestres à cordes, piano et timbales

Cédric Tiberghien (piano), François Desforges (timbales)

Orchestre National de France

Direction François-Xavier Roth

Concert enregistré à l’Auditorium de la Maison de la radio le 25.6.2020

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°7, 2e mvt « allegretto »

Orchestre de Paris

Direction Klaus Mäkelä

Concert enregistré le 9.7.2020 (sur le site de la Philharmonie de Paris)

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°3 « Héroïque », début du 1e mvt « allegro con brio ».

Orchestre du Festival de Lucerne

Direction Herbert Blomstedt

Concert enregistré au KKL de Lucerne le 15.8.2020

Richard Strauss

Elektra, scène finale

Ausrine Stundyte (Elektra), Asmik Grigorian (Chrysothémis)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Franz Welser-Möst

Concert enregistré au Grosses Festspielhaus de Salzbourg le1.8.2020

Suivre les Orchestres de la Maison de la Radio pour la rentrée :

Reprise des concerts du 'Philhar' le 18 septembre, et du 'National' le 11 septembre