L'Orchestre de la Suisse Romande et ses musiciens

Alors que France Musique célèbre le centenaire de l'Orchestre de la Suisse Romande en passant en revue les grands chefs qui l'ont dirigé et leur répertoire, Au Coeur de l'orchestre donnera droit de cité aux anonymes qui ont fait l'histoire de cette prestigieuse formation : ses grands chefs de pupitre.

Programme musical

Stravinsky : L’Histoire du soldat, suite

Michel Schwalbé (violon)

Hans Fryba (contrebasse)

Léon Hoogstoal (clarinette)

Henri Helaerts (basson)

Paolo Longinotti (cornet)

Pierre Aubapan (trombone)

Charles Peschier (percussion)

Ernest Ansermet (direction)

Decca 467 823-2. Enr. 1961.

Bach : Concerto Brandebourgeois n°2, finale « allegro assai »

Paolo Longinotti (trompette)

Orchestre Bach de Stuttgart

Karl Münchinger (direction)

Pearl GEMS 0216. Enr. 1949.

Bartok : Contraste, n°3 « Serbes »

Lorand Fenyves (violon)

Robert Gugolz (clarinette)

Livia Rev (piano)

Guilde Internationale du Disque SMS 2491. Enr. 1967.

Debussy : Rapsodie pour clarinette et orchestre

Robert Gugolz (clarinette)

Orchestre de la Suisse Romande

Ernest Ansermet (direction)

Decca 480 78 99. Enr. 1964.

Frank Martin : Ballade pour flûte et orchestre

André Pépin

Orchestre de la Suisse Romande

Ernest Ansermet (direction)

Cascavelle VEL 2001. Enr. 1958.

Poulenc : Elégie pour cor et piano

Edmond Leloir (cor)

Francis Poulenc (piano)

Cascavelle Les productions RSR 6126. Enr. 1958.

Honegger : Quatuor à cordes n°3, finale « allegro »

Quatuor de Genève

Erato NUM 75101. Enr. 1983.

Sibelius : Suite Lemminkaïnen op 22-2, "Le Cygne de Tuonela"

Jean-Pierre Surget (cor anglais)

Orchestre de la Suisse Romande

Horst Stein (direction)

Decca. Enr. 1980.

Janacek : Sonate pour violon et piano en la b m, 1er et 2ème mvt, « con moto » et « ballada »

Robert Zimansky (violon)

Christopher Keller (piano)

Accord 200932. Enr. 1990.

Richard Strauss : Don Quichotte

François Guye (violoncelle)

André Vauquet (alto)

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan (direction)

Mediaphon MED 72 165. Enr. 1996.

Sibelius : Concerto pour violon

Svetlin Roussev (violon)

Orchestre Symphonique de la Radio bulgare

Emil Tabakov (direction)

Fondamenta FON 1402016. Enr. 2012.

* "Au coeur de l’orchestre" est aussi le titre d’un livre de Christian Merlin paru aux Editions Fayard.