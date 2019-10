L’Orchestre de l’Opéra de Paris et ses musiciens (2/2)

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation de l'émission :

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg, « aria »

Arrangement pour trio à cordes de Dimitri Sitkovetsky

Sébastien Surel (violon), Aurélien Sabouret (violoncelle)

REF Polychrome (Enr. 2015)

Henri Dutilleux

Quatuor « Ainsi la nuit », 6e et 7e mvt « Nocturne » et « Temps suspendu »

Quatuor Via Nova :

Jean Mouillière et Jean-Pierre Sabouret (violons), Claude Naveau (alto), Jean-Marie Gamard (violoncelle)

REF Erato (Enr. 1982)

Olivier Messiaen

Concert à quatre, 2e partie « Vocalise »

Catherine Cantin (flûte), Heinz Holliger (hautbois), Mstislav Rostropovitch (violoncelle), Yvonne Loriod (piano)

REF DG. (Enr. 1994)

Carl Maria von Weber

Concerto pour clarinette n°2, finale « Alla polacca »

Philippe Cuper (clarinette)

Orchestre de Bretagne

Direction : Claude Schnitzler

REF Indesens (Enr. 1998)

Giovanni Bottesini

Rêverie en la majeur

Daniel Marillier (contrebasse)

Orchestre d’Auvergne

Direction : François-Xavier Bilger

REF BNL (Enr. 1996)

Bruno Coulais

Bande originale du film "Les Rivières pourpres" de Mathieu Kassovitz

« Helicopter »

Paris Philharmonic Orchestra

Direction : Christophe Guiot

REF Virgin (Enr. 2000)

Tomaso Antonio Vitali

Chaconne

Maxime Tholance (violon)

Ensemble Aperto

Direction : Franck Gali

REF Intégral (Enr. 2005)

Nikolai Rimsky-Korsakov

Shéhérazade, 1e mvt

Frédéric Laroque (violon)

Orchestre de l’Opéra de Paris

Direction : Myung-Whun Chung

REF DG. (Enr. 1992)

François Rauber

Concertino pour hautbois, finale « scherzo »

Jacques Tys (hautbois)

Orchestre du Théâtre national de l’Opéra de Paris

Direction : François Rauber

REF Mandala

Charles Koechlin

Sonate pour basson et piano, 2e mvt « Nocturne »

Laurent Lefèvre (basson)

REF Arties Records (Enr. 2018)

Jacques Casterède

Sonatine pour trombone, 2e mvt

Jean Raffard (trombone) & Yumi Otsu (piano)

REF Indesens (Enr. 2007)

Ludwig van Beethoven

Duo en mi bémol majeur pour alto et violoncelle

Pierre Lénert (alto) & Cyrille Lacrouts (violoncelle)

REF Intégral

Igor Stravinsky

L’Histoire du soldat, « petit concert »

Agnès Crépel (violon), Thierry Barbé (contrebasse), Jérôme Julien-Laferrière (clarinette), Gilbert Audin (basson), Pascal Clarhaut (trompette), Yves Favre (trombone), Gérard Pérotin (percussion)

Direction : Jean-François Verdier

REF Arion (Enr. 2003)

Henriette Renié

Concerto pour harpe en ut mineur, finale

Emmanuel Ceysson (harpe)

Orchestre régional Avignon Provence

Direction : Samuel Jean

REF Naïve (Enr. 2014)

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie concertante pour hautbois, clarinette, basson et cor, finale « andante con variazioni »

Nora Cismondi (hautbois), Florent Héau (clarinette), Gilbert Audin (basson), Misha Cliquennois (cor)

Orchestre de chambre de Prague

REF Transart (Enr. 2006)