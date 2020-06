L’humour et l’orchestre

On perçoit l’orchestre comme une chose sérieuse, tant pour le répertoire savant qu’il joue, que pour la discipline qu’il exige. Mais on y rit aussi beaucoup, l’humour étant le meilleur moyen de désamorcer la tension.

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale :

Joseph Haydn

Symphonie n°90, finale « allegro assai »

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Simon Rattle

EMI (Enr. 2007)

Joseph Haydn

Symphonie n°60 « Le Distrait », finale « prestissimo »

Orchestre Symphonique de Birmingham

Direction Simon Rattle

EMI (Enr. 1990)

Wolfgang Amadeus Mozart

Une plaisanterie musicale K 522, « menuet »

Dennis Brain et Neill Sanders (cors)

Orchestre Philharmonia

Direction Guido Cantelli

EMI (Enr. 1955)

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°8, 2e mvt « scherzando »

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction Riccardo Chailly

Decca (Enr. 2009)

Gioacchino Rossini

Il Signor Bruschino, ouverture

Orchestre Symphonique de Chicago

Direction Fritz Reiner

RCA (Enr. 1958)

Dmitri Chostakovitch

L’âge d’or, polka

Quatuor Borodine

Philips (Enr. 1989)

Johann Strauss

Perpetuum Mobile

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Willy Boskovsky

Decca (Enr. 1975)

Johann Strauss

Im Krampfenwaldl

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Carlos Kleiber

CBS (Enr. 1979)

P.D.Q. Bach

Last Tango in Bayreuth

Quatuor de bassons du Tennessee

Direction Peter Schickele

Extrait de l’album : " Music for an Awful Lot of Winds and Percussions "

Telarc (Enr. 1999)

Gerard Hoffnung

_Joseph Haydn_, Symphonie n°94 « La Surprise », 2e mvt « andante »

Hoffnung Symphony Orchestra

Direction Lawrence Leonard

EMI (Enr. 13/11/1956)

Francis Blanche

La Pince à linge

Francis Blanche

Gérard Calvi, piano

Vogue (Enr. 1956)

Dmitri Chostakovitch

Symphonie n°5, 2e mvt « allegretto »

Orchestre Français des Jeunes

Direction Emmanuel Krivine

Mécénat musical Société générale (Enr. 14/09/2003)

Jules Massenet

Le Dernier sommeil de la Vierge

Royal Philharmonic Orchestra

Direction Sir Thomas Beecham

BBC Legends (Enr. 22/10/1956)

Emmanuel Chabrier

Espana

Royal Philharmonic Orchestra

Direction Sir Thomas Beecham

BBC Legends (Enr. 22/10/1956)

Otto Klemperer

Merry Waltz

Orchestre Philharmonia

Direction Otto Klemperer

EMI (Enr. 1961)

Kurt Weill

Kleine Dreigroschenmusik, « die Moritat von Mackie Messer »

Orchestre Philharmonia

Direction Otto Klemperer

EMI (Enr. 1961)

Charles Gounod

Marche funèbre d’une marionnette

Orchestre de Philadelphie

Direction Eugene Ormandy

CBS (Enr. 1961)

Johannes Brahms

Ouverture académique op 80

Orchestre Symphonique de Boston

Direction Serge Koussevitzky

United Archives (Enr. 1947)