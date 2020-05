L’aventure de l’Orchestre Symphonique de la NBC

En 1937, une compagnie de radio et télévision propose au grand Arturo Toscanini de créer un orchestre de toutes pièces pour lui permettre d’enregistrer son répertoire. Pendant 17 ans ce sera une des grandes aventures de l’histoire orchestrale.

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale :

Richard Strauss

Suite de danses d’après Couperin, « Tourbillon »

Orchestre Philharmonia

Direction Artur Rodzinski

Warner Classics (Enr. 1957/58)

Luwig van Beethoven

Symphonie n°7, 3e mvt « Presto »

Orchestre Symphonique de la NBC

Direction Pierre Monteux

Archipel (Enr. 15.11.1953)

Johannes Brahms

Double concerto pour violon et violoncelle, 2e mvt « andante »

Mischa Mischakoff (violon)

Frank Miller (violoncelle)

Orchestre Symphonique de la NBC

Direction Arturo Toscanini

RCA (Enr. 1948)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n°12 en ut mineur K 388 pour huit instruments à vents

Paolo Renzi et Saverio Penza (hautbois)

Alexander Williams et Harold Freeman (clarinettes)

Leonard Sharrow et Abraham Reines (bassons)

Arthur et Harry Berv (cors)

Direction Reginald Kell

DG (Enr. 1951)

Giuseppe Verdi

La Traviata, répétition

Orchestre Symphonique de la NBC

Direction Arturo Toscanini

Relief (Enr. 5.12.1946)

Giacomo Puccini

La Bohème, acte III

Jan Peerce (Rodolphe)

Licia Albanese (Mimi)

Francesco Valentino (Marcel)

Anne McNight (Musette)

Orchestre Symphonique de la NBC

Direction Arturo Toscanini

RCA (Enr. 1946)

Jean Sibelius

Le Cygne de Tuonela

Cor anglais : Filippo Ghignatti

Orchestre Symphonique de la NBC

Direction Arturo Toscanini

RCA (Enr. 1944)

Ottorino Respighi

Fêtes romaines « Circenses »

Orchestre de Philadelphie

Direction Arturo Toscanini

RCA (Enr. 1941)

Joseph Haydn

Symphonie n°98, finale

Orchestre Symphonique de la NBC

Direction Arturo Toscanini

RCA (Enr. 1945)

Carl Maria von Weber

Ouverture d’Obéron

Orchestre Symphonique de la NBC

Direction Arturo Toscanini

RCA (Enr. 1952)

Claude Debussy

La Mer « Jeux de vagues »

Orchestre Symphonique de la NBC

Direction Arturo Toscanini

Aeon (Enr. 1950)

Piotr Tchaikovski

Concerto pour piano n°1, finale « allegro con fuoco »

Vladimir Horowitz (piano)

Orchestre Symphonique de la NBC

Direction Arturo Toscanini

Sony Classical (Enr. 25.4.1943)

César Franck

Symphonie en ré mineur, finale « allegro non troppo »

Orchestre Symphonique de la NBC

Direction Guido Cantelli

EMI (Enr. 1954)

Virgil Thomson

The River, suite « Industrial Expansion in the Mississippi Valley »

Symphony Orchestra of the Air

Direction Leopold Stokowski

Vanguard (Enr. 1960)