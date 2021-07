Il vient d’être nommé directeur musical de l’Opéra de Paris, mais qui est exactement Gustavo Dudamel, que l’on associe aux rythmes latino-américains avec son orchestre de jeunes, alors qu’il dirige Beethoven à Berlin et Mahler à Vienne ?

Générique de l'émission :

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : « danse »

Orchestre Philharmonique d’Oslo

Direction Mariss Jansons

CD EMI

Programmation musicale :

Alberto Ginastera

Estancia, « Malambo »

Orchestre Symphonique Simon Bolivar des jeunes du Vénézuéla

Direction Gustavo Dudamel

DG

Ludwig van Beethoven

Ouverture d’Egmont

Orchestre Symphonique Simon Bolivar des jeunes du Vénézuéla

Direction Gustavo Dudamel

DG

Igor Stravinsky

Le Sacre du printemps, « Danse sacrale »

Orchestre Symphonique Simon Bolivar des jeunes du Vénézuéla

Direction Gustavo Dudamel

DG

Ludwig van Beethoven

Triple Concerto, 1e mvt « allegro »

Alexander Lonquich (piano), Ilya Gringolts (violon), Mario Brunello (violoncelle)

Orchestre Symphonique Simon Bolivar des jeunes du Vénézuéla

Direction Claudio Abbado

DG

Anton Bruckner

Symphonie n°9, 2e mvt « scherzo »

Orchestre Symphonique de Göteborg

Direction Gustavo Dudamel

DG

Hector Berlioz

Requiem, « Offertoire »

Chœur de Radio France

Maîtrise de Notre Dame

Orchestre Philharmonique de Radio France

Orchestre Symphonique Simon Bolivar des jeunes du Vénézuéla

Direction Gustavo Dudamel

Concert du 22.01.2014 à la Cathédrale Notre-Dame

Hector Berlioz

Symphonie fantastique, 4e mvt « Marche au supplice »

Orchestre Philharmonique de Radio France

Orchestre Symphonique Simon Bolivar des jeunes du Vénézuéla

Direction Gustavo Dudamel

Concert du 23.10.2009 à la salle Pleyel

Leonard Bernstein

« Mambo » extrait des Danses symphonique de West Side Story

Orchestre Philharmonique de Radio France

Orchestre Symphonique Simon Bolivar des jeunes du Vénézuéla

Direction Gustavo Dudamel

Concert du 23.10.2009 à la salle Pleyel

Gustav Mahler

Symphonie n°3, 1e mvt « Kräftig. Entschieden »

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Gustavo Dudamel

DG

Felix Mendelssohn

Symphonie n°3 « Ecossaise », 2e mvt « vivace ma non troppo »

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Gustavo Dudamel

DG

John Williams

Indiana Jones, « Marche des aventuriers »

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction Gustavo Dudamel

DG

John Adams

Must the Devil have all the Good Tunes

(Concerto pour piano n°3)

Yuja Wang (piano)

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction Gustavo Dudamel

Concert du 08.03.2019 à la Walt Disney Concert Hall

Gustav Mahler

Symphonie n°9, 1e mvt « andante commodo »

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction Gustavo Dudamel

DG

Arturo Marquez

Canzon n°2

Orchestre Symphonique Simon Bolivar des jeunes du Vénézuéla

Direction Gustavo Dudamel

Concert du 12.10.2017 au Walt Disney Concert Hall

Piotr Tchaikovski

Casse-Noisette, « Valse des flocons de neige »

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction Gustavo Dudamel

DG

Bibliographie :

Vincent Agrech

" Un orchestre pour sauver le monde "

Editions Stock

