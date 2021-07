Dans la peau de Carlos Kleiber (R)

Cet été, Christian Merlin vous propose de réécouter quelques émissions sélectionnées d' "Au coeur de l'orchestre". Aujourd'hui, rediffusion de l'émission du 29 décembre 2019 sur Carlos Kleiber.

On réserve d'habitude le terme " génie " aux créateurs et non aux interprètes. Pourtant, on n'en voit pas d'autre pour définir Carlos Kleiber, chef qui transformait en or tout ce qu'il touchait, le prix à payer étant une personnalité pour le moins énigmatique...

Retrouvez la programmation musicale de cette émission